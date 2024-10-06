حزب الله يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت 6 أكتوبر 2024
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم الاثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.
وقال حزب الله في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".
وأضاف حزب الله في بيانه، "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".
وتابع الحزب، " حزب الله: عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.
وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.
📹مشاهد متداولة.. لسقوط صواريخ حزب الله اللبناني في طبريا وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية pic.twitter.com/ARXryjatZE— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 6, 2024
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.
📹 مشاهد جديدة توثق الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت pic.twitter.com/X2O9WaK7BG— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 6, 2024
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.
📹مشاهد الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت. pic.twitter.com/bW9YHKZNM6— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 6, 2024
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.