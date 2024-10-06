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حزب الله يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو
حزب الله يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو
سبوتنيك عربي
شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم الاثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T22:24+0000
2024-10-06T22:24+0000
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وقال حزب الله في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا". وأضاف حزب الله في بيانه، "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".وتابع الحزب، " حزب الله: عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, حيفا
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, حيفا

حزب الله يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو

22:24 GMT 06.10.2024
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت 6 أكتوبر 2024
الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت 6 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم الاثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.
وقال حزب الله في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".
وأضاف حزب الله في بيانه، "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".
وتابع الحزب، " حزب الله: عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.
وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
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