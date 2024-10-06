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مصر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة
مصر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بمدينة الضبعة غربي البلاد. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T15:17+0000
2024-10-06T15:17+0000
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وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأحد، أن هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، قامت بتنظيم فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة، بالتعاون مع المقاول العام الروسي، لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.وأعطى أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المٌنفذ للمحطة شركة "أتوم ستروي إكسبورت" لبدء الأعمال.وكانت أعمال الإنشاءات بالوحدة النووية الثالثة وتنفيذ الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة الثالثة ‫‬بمدينة الضبعة قد بدأت في مايو/آيار 2023، واستوفت كافة التجهيزات الخاصة بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك فور وصولها لموقع المحطة النووية بالمدينة الواقعة شمالي البلاد، بعد الانتهاء من تصنيعها في روسيا.وتابع الوكيل أن "مصيدة قلب المفاعل تعد إحدى العناصر الأساسية فى نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة فى المحطة". ونقلت عن الوكيل أن "الفاعلية الجديدة تأتى استلهاماً وتيمناً بروح انتصارات السادس من أكتوبر المجيد"، منوها إلى أنه كان من المقرر أن يتم تركيبها فى نهاية العام الحالى.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20240123/بوتين-والسيسي-يحضران-مراسم-صب-خرسانة-المفاعل-الرابع-في-محطة-الضبعة-النووية-1085320416.html
https://sarabic.ae/20231214/مدير-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-مشاركة-الشركات-المصرية-جزء-مهم-من-بناء-المنشأة-1084081259.html
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محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار الفنانين في مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار
محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار الفنانين في مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار

مصر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة

15:17 GMT 06.10.2024
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بمدينة الضبعة غربي البلاد.
وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأحد، أن هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، قامت بتنظيم فعالية هندسية بموقع المحطة النووية بالضبعة، بالتعاون مع المقاول العام الروسي، لتدشين بدء أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.
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وأعطى أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، الضوء الأخضر للمقاول العام الروسي المٌنفذ للمحطة شركة "أتوم ستروي إكسبورت" لبدء الأعمال.
وكانت أعمال الإنشاءات بالوحدة النووية الثالثة وتنفيذ الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة الثالثة ‫‬بمدينة الضبعة قد بدأت في مايو/آيار 2023، واستوفت كافة التجهيزات الخاصة بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك فور وصولها لموقع المحطة النووية بالمدينة الواقعة شمالي البلاد، بعد الانتهاء من تصنيعها في روسيا.
وتابع الوكيل أن "مصيدة قلب المفاعل تعد إحدى العناصر الأساسية فى نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة فى المحطة".
ونقلت عن الوكيل أن "الفاعلية الجديدة تأتى استلهاماً وتيمناً بروح انتصارات السادس من أكتوبر المجيد"، منوها إلى أنه كان من المقرر أن يتم تركيبها فى نهاية العام الحالى.
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ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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