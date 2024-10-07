https://sarabic.ae/20241007/الآلاف-يتظاهرون-في-نيويورك-دعما-لفلسطين-في-الذكرى-السنوية-لـ7-أكتوبر-1093528852.html
الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية لـ7 أكتوبر
الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية لـ7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
تجمع الآلاف في مدينة نيويورك، يوم الاثنين، في احتجاج داعم لفلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر حيث نفذت حركة حماس الفلسطينية هجوما على... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T22:44+0000
2024-10-07T22:44+0000
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ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة 5:10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (12:10 صباحًا بتوقيت موسكو)، وصل المتظاهرون إلى محطة "غراند سنترال"، بعد مسيرة حول عدد من المواقع الأخرى في المدينة".وأفاد المراسل أن الشرطة تراقب الاحتجاج وتقوم بعمليات مراقبة حركة المرور، مضيفا أنه لم تحدث اعتقالات جماعية أو اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ مئات الرهائن. وبعد ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 41,000 شخص في القطاع الفلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية لـ7 أكتوبر
22:44 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 07.10.2024)
تجمع الآلاف في مدينة نيويورك، يوم الاثنين، في احتجاج داعم لفلسطين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر حيث نفذت حركة حماس الفلسطينية هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك
": "في حوالي الساعة 5:10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (12:10 صباحًا بتوقيت موسكو)، وصل المتظاهرون إلى محطة "غراند سنترال"، بعد مسيرة حول عدد من المواقع الأخرى في المدينة".
وأفاد المراسل أن الشرطة تراقب الاحتجاج وتقوم بعمليات مراقبة حركة المرور، مضيفا أنه لم تحدث اعتقالات جماعية أو اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.
في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ مئات الرهائن. وبعد ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 41,000 شخص في القطاع الفلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.