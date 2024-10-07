بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/بدقائق-معلومات-بالأرقام-عن-الحرب-على-غزة-وتبعاتها-بعد-مرور-عام-فيديو--1093501302.html
بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو
بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو من 6 دقائق يلخص أهم التطورات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية عليه بعد مرور عام على بدئها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T10:08+0000
2024-10-07T10:08+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
الاعتراف بدولة فلسطين
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082905469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e6665d7e14f1de7585c31653643351c.jpg
ويظهر في الفيديو تسلسل مختصر لأهم الأحداث التي بدأت بهجوم "طوفان الأقفصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شنته "حماس" على إسرائيل" والتبعات الدولية والإقليمية للحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.ويظهر في الفيديو بيانات لعدد الضحايا من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى القتلى من الصحفيين وموظفي "الأونروا" والمفقودين، وعدد النازحين والمباني والجامعات والمدارس المدمرة وغيرها.بعد عام كامل..."القسام" تقصف تل أبيب بصواريخ بعيدة المدىتصويت... برأيك بعد عام على "طوفان الأقصى" هل استطاعت إسرائيل لي ذراع "حماس"؟
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082905469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1915fb1c775c1efac7e81f4e96e36ccd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو

10:08 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirأطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي
أطفال مخيمات بيروت يتضامنون مع أطفال غزة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
حصري
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو من 6 دقائق يلخص أهم التطورات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية عليه بعد مرور عام على بدئها.
ويظهر في الفيديو تسلسل مختصر لأهم الأحداث التي بدأت بهجوم "طوفان الأقفصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شنته "حماس" على إسرائيل" والتبعات الدولية والإقليمية للحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.

ويستعرض الفيديو أهم الأرقام المتعلقة بالخسائر التي تسببت فيها الحرب بالأرقام اعتمادًا على البيانات الرسمية الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة.

ويظهر في الفيديو بيانات لعدد الضحايا من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى القتلى من الصحفيين وموظفي "الأونروا" والمفقودين، وعدد النازحين والمباني والجامعات والمدارس المدمرة وغيرها.
بعد عام كامل..."القسام" تقصف تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى
تصويت... برأيك بعد عام على "طوفان الأقصى" هل استطاعت إسرائيل لي ذراع "حماس"؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала