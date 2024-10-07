https://sarabic.ae/20241007/بدقائق-معلومات-بالأرقام-عن-الحرب-على-غزة-وتبعاتها-بعد-مرور-عام-فيديو--1093501302.html
بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو
بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو من 6 دقائق يلخص أهم التطورات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية عليه بعد مرور عام على بدئها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T10:08+0000
2024-10-07T10:08+0000
2024-10-07T10:08+0000
طوفان الأقصى
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قطاع غزة
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ويظهر في الفيديو تسلسل مختصر لأهم الأحداث التي بدأت بهجوم "طوفان الأقفصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شنته "حماس" على إسرائيل" والتبعات الدولية والإقليمية للحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.ويظهر في الفيديو بيانات لعدد الضحايا من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى القتلى من الصحفيين وموظفي "الأونروا" والمفقودين، وعدد النازحين والمباني والجامعات والمدارس المدمرة وغيرها.بعد عام كامل..."القسام" تقصف تل أبيب بصواريخ بعيدة المدىتصويت... برأيك بعد عام على "طوفان الأقصى" هل استطاعت إسرائيل لي ذراع "حماس"؟
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الاعتراف بدولة فلسطين, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بدقائق... معلومات بالأرقام عن الحرب على غزة وتبعاتها بعد مرور عام... فيديو
حصري
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو من 6 دقائق يلخص أهم التطورات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية عليه بعد مرور عام على بدئها.
ويظهر في الفيديو تسلسل مختصر لأهم الأحداث التي بدأت بهجوم "طوفان الأقفصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي شنته "حماس" على إسرائيل" والتبعات الدولية والإقليمية للحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.
ويستعرض الفيديو أهم الأرقام المتعلقة بالخسائر التي تسببت فيها الحرب بالأرقام اعتمادًا على البيانات الرسمية الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة.
ويظهر في الفيديو بيانات لعدد الضحايا من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى القتلى من الصحفيين وموظفي "الأونروا" والمفقودين، وعدد النازحين والمباني والجامعات والمدارس المدمرة وغيرها.