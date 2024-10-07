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الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
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بعد عام على الحرب... 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب... 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
سبوتنيك عربي
بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T10:24+0000
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وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.2 مليون نازحويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة في قطاع غزة مع اقتراب حلول فصل الشتاء والمخاوف من أمواج البحر العاتية التي بدأت تضرب خيامهم، فضلاً عن تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن نحو "305 كيلومتر مربع أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة، خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي".وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونـروا)، فيليب لازاريني، أنَّ الحرب على قطاع غزة بعد مرور عام أصبحت "كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".16 ألف طفل قتلواويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عام، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما تسبب في صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "فإنَّ أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، و 25 ألف طفل يتيم"، ويعاني الأطفال الأيتام الذين فقدوا ذويهم بسبب الحرب، حيث يعيش معظمهم بظروف قاسية لا تتوافر فيها أبسط حقوقهم في الرعاية والأمان والصحة والتعليم، وكل مقومات العيش الكريم التي تنص عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.وبعد مرور عام على الحرب على قطاع غزة وصل عدد القتلى إلى 41,870 مواطنا، والجرحى إلى 97,166، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.دمار 86% من القطاعولحق بقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 دمار هائل، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وطال الدمار ما نسبته 86% من مختلف القطاعات في قطاع غزة ، ويقول إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "الدمار شمل جميع القطاعات، منها الوحدات السكنية والمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات، و15 من القطاعات المختلفة في القطاع، وتبلغ كلفة الخسائر المادية المباشرة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة 35 مليار دولار أمريكي".ويستهدف الجيش الإسرائيلي منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وخلال الحرب دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة.24 مستشفى دمرت بالكاملواستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ما أدى إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.وأضاف:"جيش الاحتلال حول معظم مشافي قطاع غزة إلى مقابر جماعية، وكان يستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر على مدار العام، ومنع أكثر من 30 ألف مريض من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبعد مرور عام على الحرب نحن على أبواب كارثة صحية وانهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في حال استمرار الاحتلال في منع وصول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع".وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 220 من موظفي الوكالة، وأوضح مفوض عام الوكالة فيليب لارزيني أنه تم تجاهل موظفي المساعدة الإنسانية والمباني والعمليات بشكل صارخ منذ بداية الحرب في غزة.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.وبعد مرور عام على الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، بعدما فشلت جميع الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.
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حصري, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, العالم, إسرائيل, العالم العربي
حصري, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, طوفان الأقصى, العالم, إسرائيل, العالم العربي

بعد عام على الحرب... 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار

10:24 GMT 07.10.2024
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Ajwad Jradat
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بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
2 مليون نازح
ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.

وحذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، من أن الوضع الإنساني في غزة "يتجاوز الكارثة" في ظل غياب الظروف اللازمة لاستجابة قوية واضطرار الأسر مرارا وتكرارا إلى الهروب من العنف.

وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة في قطاع غزة مع اقتراب حلول فصل الشتاء والمخاوف من أمواج البحر العاتية التي بدأت تضرب خيامهم، فضلاً عن تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة.
وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "2 مليون نازح يعيشون في منطقة لا تتجاوز 40 كيلومتراً مربعاً، وداخل خيام لا تقي من حرارة الصيف ولا من برد الشتاء، وتبلغ عدد خيام النازحين 135 ألف خيمة منها 100 ألف خيمة مهترئة تماما، وهؤلاء النازحين في الخيام المهترئة، سيجدوا أنفسهم في مواجهة الشتاء بدون خيمة، ويعيش النازحون أيضا ظروف قاسية للغاية، وسط شح الطعام والدواء وانتشار الأمراض والأوبئة".
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradat
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن نحو "305 كيلومتر مربع أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة، خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي".
وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونـروا)، فيليب لازاريني، أنَّ الحرب على قطاع غزة بعد مرور عام أصبحت "كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".

وقال المسؤول الأممي: "سكان قطاع غزة يواجهون الأمراض والموت والجوع، وإنَّ جبال القمامة ومياه الصرف الصحي تملأ الشوارع، والسكان محاصرون في 10 في المئة فقط من الأرض، وعلى مدار عام في حالة تنقل دائم بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا".

16 ألف طفل قتلوا
ويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عام، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما تسبب في صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "فإنَّ أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، و 25 ألف طفل يتيم"، ويعاني الأطفال الأيتام الذين فقدوا ذويهم بسبب الحرب، حيث يعيش معظمهم بظروف قاسية لا تتوافر فيها أبسط حقوقهم في الرعاية والأمان والصحة والتعليم، وكل مقومات العيش الكريم التي تنص عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradat
وبعد مرور عام على الحرب على قطاع غزة وصل عدد القتلى إلى 41,870 مواطنا، والجرحى إلى 97,166، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
دمار 86% من القطاع
ولحق بقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 دمار هائل، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وطال الدمار ما نسبته 86% من مختلف القطاعات في قطاع غزة ، ويقول إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "الدمار شمل جميع القطاعات، منها الوحدات السكنية والمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات، و15 من القطاعات المختلفة في القطاع، وتبلغ كلفة الخسائر المادية المباشرة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة 35 مليار دولار أمريكي".

وأضاف: "جيش الاحتلال قام بتدمير 123 جامعة ومدرسة بشكل كامل، وقام بتدمير 334 مدرسة وجامعة بشكل جزئي وبشكل لا يصلح للتعليم، وبالتالي لا يوجد بدائل للتعليم، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يمنع فيه جيش الاحتلال 800 ألف طالب وطالبة في القطاع، من الالتحاق بمدارسهم وجامعتهم، وهذه جريمة ضد الإنسانية".

ويستهدف الجيش الإسرائيلي منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وخلال الحرب دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة.
24 مستشفى دمرت بالكامل
واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ما أدى إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران لوكالة "سبوتنيك": "خلال هذا العام دمر جيش الاحتلال المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتم الاعتداء على جميع مشافي غزة، وأخرج 24 مشفى عن العمل بشكل كامل، من أصل 38 مشفى، ودمر جيش الاحتلال 82 مركز صحي من أصل 90 مركز صحي في القطاع، ودمرت 133 سيارة إسعاف، وخلال هذا العام قام الاحتلال بقتل 1015 من العاملين في القطاع الصحي، وأعتقل 310 من الكادر الصحي، وأصيب 3 آلاف طبيب وممرض وعامل في القطاع الصحي".
وأضاف:"جيش الاحتلال حول معظم مشافي قطاع غزة إلى مقابر جماعية، وكان يستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر على مدار العام، ومنع أكثر من 30 ألف مريض من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبعد مرور عام على الحرب نحن على أبواب كارثة صحية وانهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في حال استمرار الاحتلال في منع وصول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع".
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 220 من موظفي الوكالة، وأوضح مفوض عام الوكالة فيليب لارزيني أنه تم تجاهل موظفي المساعدة الإنسانية والمباني والعمليات بشكل صارخ منذ بداية الحرب في غزة.
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
2/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
3/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
4/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
5/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
© Ajwad Jradatبعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار - سبوتنيك عربي
6/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
1/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
2/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
3/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
4/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
5/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
6/6
© Ajwad Jradat
بعد عام على الحرب.. 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.
وبعد مرور عام على الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، بعدما فشلت جميع الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.
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