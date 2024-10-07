https://sarabic.ae/20241007/بعد-عام-على-الحرب-86-من-قطاع-غزة-مدمر-وخسائر-اقتصادية-مباشرة-بقيمة-35-مليار-دولار-1093507343.html

بعد عام على الحرب... 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار

بعد عام على الحرب... 86% من قطاع غزة مدمر وخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار

سبوتنيك عربي

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T10:24+0000

2024-10-07T10:24+0000

2024-10-07T10:24+0000

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وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.2 مليون نازحويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة في قطاع غزة مع اقتراب حلول فصل الشتاء والمخاوف من أمواج البحر العاتية التي بدأت تضرب خيامهم، فضلاً عن تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن نحو "305 كيلومتر مربع أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة، خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي".وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونـروا)، فيليب لازاريني، أنَّ الحرب على قطاع غزة بعد مرور عام أصبحت "كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".16 ألف طفل قتلواويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عام، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما تسبب في صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "فإنَّ أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، و 25 ألف طفل يتيم"، ويعاني الأطفال الأيتام الذين فقدوا ذويهم بسبب الحرب، حيث يعيش معظمهم بظروف قاسية لا تتوافر فيها أبسط حقوقهم في الرعاية والأمان والصحة والتعليم، وكل مقومات العيش الكريم التي تنص عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.وبعد مرور عام على الحرب على قطاع غزة وصل عدد القتلى إلى 41,870 مواطنا، والجرحى إلى 97,166، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.دمار 86% من القطاعولحق بقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 دمار هائل، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وطال الدمار ما نسبته 86% من مختلف القطاعات في قطاع غزة ، ويقول إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "الدمار شمل جميع القطاعات، منها الوحدات السكنية والمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات، و15 من القطاعات المختلفة في القطاع، وتبلغ كلفة الخسائر المادية المباشرة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة 35 مليار دولار أمريكي".ويستهدف الجيش الإسرائيلي منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وخلال الحرب دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة.24 مستشفى دمرت بالكاملواستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المشافي عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ما أدى إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.وأضاف:"جيش الاحتلال حول معظم مشافي قطاع غزة إلى مقابر جماعية، وكان يستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر على مدار العام، ومنع أكثر من 30 ألف مريض من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وبعد مرور عام على الحرب نحن على أبواب كارثة صحية وانهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في حال استمرار الاحتلال في منع وصول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع".وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 220 من موظفي الوكالة، وأوضح مفوض عام الوكالة فيليب لارزيني أنه تم تجاهل موظفي المساعدة الإنسانية والمباني والعمليات بشكل صارخ منذ بداية الحرب في غزة.وتشير الأمم المتحدة إلى أنَّ حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنَّ قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.وبعد مرور عام على الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، بعدما فشلت جميع الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.

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