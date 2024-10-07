https://sarabic.ae/20241007/حقل-نفط-مصري-ينافس-أضخم-الأحواض-الأمريكية--1093519163.html
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إعلامية عن نية شركة "تاج أويل" الكندية (TAG Oil)، في توسيع خطة تطويرها لحقل "بدر" النفطي (BED-1) الواقع بالصحراء الغربية في مصر، حيث سيتم استغلال... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:46+0000
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وتهدف الشركة في خطتها الاستثمارية، جعل الحقل النفطي "بدر"، ينافس الحقول العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية، وفق آخر التحديثات المتعلقة بالتقنيات والإنتاج لدى منصة الطاقة المتخصصة، حيث يصب في خزان "أبورواش" أكثر من 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، مقارنةً بمتوسط 32 برميلًا لكل 100 متر في آبار "إيغل فورد"بولاية تكساس الأمريكية، الذي يُعدّ من أكبر الأحواض العالمية.وتخطط الشركة لآبار بطول يتراوح بين 800 و1000 متر، ومن المتوقع أن تنتج ما بين 960 برميلًا و1200 برميل من النفط يوميًا لكل بئر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.ونجحت الشركة في حفر بئر رأسي "بي إي دي 1-7"، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية "تي 100" بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
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العالم العربي, مصر, اقتصاد
العالم العربي, مصر, اقتصاد
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
كشفت مصادر إعلامية عن نية شركة "تاج أويل" الكندية (TAG Oil)، في توسيع خطة تطويرها لحقل "بدر" النفطي (BED-1) الواقع بالصحراء الغربية في مصر، حيث سيتم استغلال نحو 532 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في خزان "أبورواش".
وتهدف الشركة في خطتها الاستثمارية، جعل الحقل النفطي "بدر"، ينافس الحقول العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية، وفق آخر التحديثات المتعلقة بالتقنيات والإنتاج لدى منصة الطاقة المتخصصة، حيث يصب في خزان "أبورواش" أكثر من 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، مقارنةً بمتوسط 32 برميلًا لكل 100 متر في آبار "إيغل فورد"بولاية تكساس الأمريكية، الذي يُعدّ من أكبر الأحواض العالمية.
وتشمل خطة الشركة الكندية، حفر آبار أفقية تصل إلى 40 بئرًا، مايضمن لها استغلال نحو 531.5 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في خزان أبورواش بمنطقة امتياز حقل بدر النفطي، وفق تقديرات شركة "آر بي إس إنرجي" (RPS Energy).
وتعتزم "تاج أويل" حفر ما بين 18 و20 بئرًا تكتمل بعملية معالجة التكسير متعددة المراحل، بمسافة 400 متر متاحة للحفر في الجزء الأوسط الشرقي من منطقة الامتياز، لتطوير احتياطيات محتملة تبلغ 178.3 مليون برميل.
وتخطط الشركة لآبار بطول يتراوح بين 800 و1000 متر، ومن المتوقع أن تنتج ما بين 960 برميلًا و1200 برميل من النفط يوميًا لكل بئر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.
وبحسب الموقع، تسعى الشركة إلى تقليص مساحة الممرات المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عدد الآبار، ويوسّع نطاق التطوير إلى مناطق ذات تشبع نفطي قوي خارج المنطقة، ما يزيد عدد آبار التطوير إلى أكثر من 40 بئرًا.
ويشار إلى أن الشركة الكندية "تاج أويل"، وقعت اتفاقية البحث والتنقيب واستخراج النفط من طبقة ابورواش في منطقة امتياز بدر1 مع شركة "بترول" الصحراء الغربية و"يبكو" المسوؤلة عن الحقل.
ونجحت الشركة في حفر بئر رأسي "بي إي دي 1-7"، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية "تي 100" بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.