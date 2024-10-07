حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ انطلق من اليمن - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/حقل-نفط-مصري-ينافس-أضخم-الأحواض-الأمريكية--1093519163.html
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إعلامية عن نية شركة "تاج أويل" الكندية (TAG Oil)، في توسيع خطة تطويرها لحقل "بدر" النفطي (BED-1) الواقع بالصحراء الغربية في مصر، حيث سيتم استغلال... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:46+0000
2024-10-07T14:46+0000
العالم العربي
مصر
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093518378_0:93:680:476_1920x0_80_0_0_f2359aa2598a51c8111c97c133324e3a.jpg
وتهدف الشركة في خطتها الاستثمارية، جعل الحقل النفطي "بدر"، ينافس الحقول العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية، وفق آخر التحديثات المتعلقة بالتقنيات والإنتاج لدى منصة الطاقة المتخصصة، حيث يصب في خزان "أبورواش" أكثر من 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، مقارنةً بمتوسط 32 برميلًا لكل 100 متر في آبار "إيغل فورد"بولاية تكساس الأمريكية، الذي يُعدّ من أكبر الأحواض العالمية.وتخطط الشركة لآبار بطول يتراوح بين 800 و1000 متر، ومن المتوقع أن تنتج ما بين 960 برميلًا و1200 برميل من النفط يوميًا لكل بئر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.ونجحت الشركة في حفر بئر رأسي "بي إي دي 1-7"، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية "تي 100" بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
https://sarabic.ae/20241003/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تعلن-إعادة-فتح-الحقول-النفطية-واستئناف-عمليات-التصدير-بشكل-1093395097.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093518378_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_7feb2030f483c276eeb883e464b929f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, اقتصاد
العالم العربي, مصر, اقتصاد

حقل نفط مصري ينافس أضخم الأحواض الأمريكية

14:46 GMT 07.10.2024
© Photo / x/tagoilltdمعدات استخراج البترول في حقل بدر النفطس
معدات استخراج البترول في حقل بدر النفطس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Photo / x/tagoilltd
تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية عن نية شركة "تاج أويل" الكندية (TAG Oil)، في توسيع خطة تطويرها لحقل "بدر" النفطي (BED-1) الواقع بالصحراء الغربية في مصر، حيث سيتم استغلال نحو 532 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في خزان "أبورواش".
وتهدف الشركة في خطتها الاستثمارية، جعل الحقل النفطي "بدر"، ينافس الحقول العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية، وفق آخر التحديثات المتعلقة بالتقنيات والإنتاج لدى منصة الطاقة المتخصصة، حيث يصب في خزان "أبورواش" أكثر من 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، مقارنةً بمتوسط 32 برميلًا لكل 100 متر في آبار "إيغل فورد"بولاية تكساس الأمريكية، الذي يُعدّ من أكبر الأحواض العالمية.

وتشمل خطة الشركة الكندية، حفر آبار أفقية تصل إلى 40 بئرًا، مايضمن لها استغلال نحو 531.5 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في خزان أبورواش بمنطقة امتياز حقل بدر النفطي، وفق تقديرات شركة "آر بي إس إنرجي" (RPS Energy).

وتعتزم "تاج أويل" حفر ما بين 18 و20 بئرًا تكتمل بعملية معالجة التكسير متعددة المراحل، بمسافة 400 متر متاحة للحفر في الجزء الأوسط الشرقي من منطقة الامتياز، لتطوير احتياطيات محتملة تبلغ 178.3 مليون برميل.

© Photo / x/tagoilltdحقل بدر النفطي
حقل بدر النفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
حقل بدر النفطي
© Photo / x/tagoilltd
وتخطط الشركة لآبار بطول يتراوح بين 800 و1000 متر، ومن المتوقع أن تنتج ما بين 960 برميلًا و1200 برميل من النفط يوميًا لكل بئر، بحسب موقع "الطاقة" الإخباري.

وبحسب الموقع، تسعى الشركة إلى تقليص مساحة الممرات المستقبلية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عدد الآبار، ويوسّع نطاق التطوير إلى مناطق ذات تشبع نفطي قوي خارج المنطقة، ما يزيد عدد آبار التطوير إلى أكثر من 40 بئرًا.

© Photo / x/tagoilltdعمال في حقل بدر النفطي
عمال في حقل بدر النفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
عمال في حقل بدر النفطي
© Photo / x/tagoilltd

ويشار إلى أن الشركة الكندية "تاج أويل"، وقعت اتفاقية البحث والتنقيب واستخراج النفط من طبقة ابورواش في منطقة امتياز بدر1 مع شركة "بترول" الصحراء الغربية و"يبكو" المسوؤلة عن الحقل.

النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلن إعادة فتح الحقول النفطية واستئناف عمليات التصدير بشكل طبيعي
3 أكتوبر, 12:05 GMT
ونجحت الشركة في حفر بئر رأسي "بي إي دي 1-7"، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية "تي 100" بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала