عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241007/عام-على-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بالأرقام-1093510101.html
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
سبوتنيك عربي
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
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عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام

عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام

11:59 GMT 07.10.2024
تابعنا عبر
يصادف اليوم الاثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركتي "حماس" و"حزب الله".
عام على الصراع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
عام على الصراع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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