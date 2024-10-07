https://sarabic.ae/20241007/عام-على-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بالأرقام-1093510101.html
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
سبوتنيك عربي
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
2024-10-07T11:59+0000
2024-10-07T11:59+0000
2024-10-07T11:59+0000
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عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
يصادف اليوم الاثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركتي "حماس" و"حزب الله".