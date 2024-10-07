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https://sarabic.ae/20241007/لافروف-وزراء-خارجية-رابطة-الدول-المستقلة-يدينون-العقوبات-الأحادية-الجانب-1093511843.html
لافروف: وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يدينون العقوبات الأحادية الجانب
لافروف: وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يدينون العقوبات الأحادية الجانب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول رابطة الدول المستقلة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة اعتمدوا وثائق... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T12:34+0000
2024-10-07T12:34+0000
روسيا
العالم
رابطة الدول المستقلة
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة: "لقد اعتمدنا وثائقنا الخاصة بنا، وثائق رؤساء وزارات الخارجية، وأود أن أذكر منها الوثيقة المتعلقة بعدم قبول التدابير القسرية الأحادية الجانب، ما يسمى بالعقوبات، ووثيقة بشأن المعايير الأساسية للعمل على تشكيل نظام أمني أوراسي".وأضاف لافروف: "نحن نتأقلم بشكل جيد، يمكنني أن أخبركم بذلك مباشرة الأساليب التي يستخدمها الغرب مرفوضة من قبل جميع الدول الأخرى، بما في ذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي".ووفقا له، فإن "الإجراءات غير القانونية، التي تسمى عقوبات ثانوية وثالثة، عندما لا تعجب أحدا الطريقة التي تبني بها دولتان مستقلتان تماما علاقاتهما مع بعضهما بعضا، فهي بالطبع لا علاقة لها بالقانون الدولي“.وأدان مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة محاولات فرض إملاءات في الفضاء الأوراسي. وأكد ️المجلس أن الأصول العامة والخاصة لا تخضع للتجميد بموجب تدابير أحادية الجانب تتخذها سلطات دولة أخرى.
https://sarabic.ae/20240404/وثيقة-تثبت-وعد-الناتو-لروسيا-بعدم-التدخل-في-شؤون-رابطة-الدول-المستقلة-1087692507.html
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روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة
روسيا, العالم, رابطة الدول المستقلة

لافروف: وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يدينون العقوبات الأحادية الجانب

12:34 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول رابطة الدول المستقلة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة اعتمدوا وثائق بشأن عدم مقبولية العقوبات.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة: "لقد اعتمدنا وثائقنا الخاصة بنا، وثائق رؤساء وزارات الخارجية، وأود أن أذكر منها الوثيقة المتعلقة بعدم قبول التدابير القسرية الأحادية الجانب، ما يسمى بالعقوبات، ووثيقة بشأن المعايير الأساسية للعمل على تشكيل نظام أمني أوراسي".

وتابع: "ووثيقة بشأن التعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في الظروف التي يتم فيها التشكيك في مبادئ الألعاب الأولمبية، ومبادئ المنافسة الرياضية العادلة أو حتى تجاهلها ببساطة".

وأضاف لافروف: "نحن نتأقلم بشكل جيد، يمكنني أن أخبركم بذلك مباشرة الأساليب التي يستخدمها الغرب مرفوضة من قبل جميع الدول الأخرى، بما في ذلك دول ما بعد الاتحاد السوفيتي".
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ووفقا له، فإن "الإجراءات غير القانونية، التي تسمى عقوبات ثانوية وثالثة، عندما لا تعجب أحدا الطريقة التي تبني بها دولتان مستقلتان تماما علاقاتهما مع بعضهما بعضا، فهي بالطبع لا علاقة لها بالقانون الدولي“.
وأدان مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة محاولات فرض إملاءات في الفضاء الأوراسي. وأكد ️المجلس أن الأصول العامة والخاصة لا تخضع للتجميد بموجب تدابير أحادية الجانب تتخذها سلطات دولة أخرى.
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