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أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
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مبان مدمرة وسيارات متفحمة... صور محزنة من لبنان
مبان مدمرة وسيارات متفحمة... صور محزنة من لبنان
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صور توثق حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البينة التحيتية في بيروت على خلفية القصف الإسرائيلي المستمر الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, لبنان, العالم العربي
фото, صور, لبنان, العالم العربي

مبان مدمرة وسيارات متفحمة... صور محزنة من لبنان

13:21 GMT 07.10.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" صور توثق حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البينة التحيتية في بيروت على خلفية القصف الإسرائيلي المستمر الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث الاخيرة في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
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