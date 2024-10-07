مبان مدمرة وسيارات متفحمة... صور محزنة من لبنان

© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
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© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
2/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
3/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
4/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
5/8
© AP Photo / Hussein Malla
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
6/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
7/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
8/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان