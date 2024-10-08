https://sarabic.ae/20241008/الزعيم-الكوري-الشمالي-يهدد-باستخدام-الأسلحة-النووية-ضد-أعداء-بلاده-1093530828.html
الزعيم الكوري الشمالي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد أعداء بلاده
الزعيم الكوري الشمالي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد أعداء بلاده
سبوتنيك عربي
هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، باستخدام الأسلحة النووية إذا حاول أعداء البلاد استخدام القوة ضدها، مؤكدًا أن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T06:05+0000
2024-10-08T06:05+0000
2024-10-08T06:05+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
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وقال الزعيم الكوري الشمالي، في كلمة ألقاها خلال زيارته لجامعة كيم جونغ: "سيتم استخدام كل القوة العسكرية دون تردد إذا حاول الأعداء استخدام القوة ضد بلدنا".وأضاف كيم جونغ أون: "ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية".وجاء التحذير بعد 6 أيام من إدلاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، بتصريح أن كوريا الشمالية ستواجه "نهاية نظامها" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، محذرًا من رد "حازم وساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".وكشفت كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم النووي لأول مرة، الشهر الماضي، في محاولة واضحة لإظهار أن بيونغ يانغ، ليس لديها أي نية للتخلي عن ترسانتها النووية.كما أكد الزعيم الكوري الشمالي مجددًا موقفه بأن الكوريتين الجنوبية والشمالية، دولتان متعاديتان.وفي خطابه، الأسبوع الماضي، بيوم القوات المسلحة السنوي من خلال عرض عسكري، حذّر الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية من استخدام الأسلحة النووية، وقال: "سوف يشهد ذلك اليوم نهاية النظام الكوري الشمالي".
https://sarabic.ae/20240919/كوريا-الشمالية-تختبر-بنجاح-صواريخ-باليستية-وتكتيكية-جديدة-تحت-إشراف-كيم-جونغ-أون-1092873954.html
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كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
الزعيم الكوري الشمالي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد أعداء بلاده
هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، باستخدام الأسلحة النووية إذا حاول أعداء البلاد استخدام القوة ضدها، مؤكدًا أن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية، على حد قوله.
وقال الزعيم الكوري الشمالي، في كلمة ألقاها خلال زيارته لجامعة كيم جونغ: "سيتم استخدام كل القوة العسكرية دون تردد إذا حاول الأعداء استخدام القوة ضد بلدنا".
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن كيم جونغ أون، لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن "إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا، فهذا لا يمنع من استخدام الأسلحة النووية".
وأضاف كيم جونغ أون: "ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية".
وجاء التحذير بعد 6 أيام من إدلاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، بتصريح أن كوريا الشمالية ستواجه "نهاية نظامها" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، محذرًا من رد "حازم وساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وكشفت كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم النووي لأول مرة، الشهر الماضي، في محاولة واضحة لإظهار أن بيونغ يانغ، ليس لديها أي نية للتخلي عن ترسانتها النووية.
كما أكد الزعيم الكوري الشمالي مجددًا موقفه بأن الكوريتين الجنوبية والشمالية، دولتان متعاديتان.
وفي خطابه، الأسبوع الماضي، بيوم القوات المسلحة السنوي من خلال عرض عسكري، حذّر الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية من استخدام الأسلحة النووية، وقال: "سوف يشهد ذلك اليوم نهاية النظام الكوري الشمالي".