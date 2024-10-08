السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي ولا يوجد لدينا أجندة خفية تجاه أحد... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241008/السيسي-السلام-خيارنا-الاستراتيجي-ولا-يوجد-لدينا-أجندة-خفية-تجاه-أحد-فيديو-1093539649.html
السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي ولا يوجد لدينا أجندة خفية تجاه أحد... فيديو
السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي ولا يوجد لدينا أجندة خفية تجاه أحد... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية"، مؤكدًا أن بلاده لا يوجد لديها أجندة خفية تجاه أحد. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:14+0000
2024-10-08T10:14+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg
جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.وأضاف السيسي أن "الحرب هي الاستثناء، لكن الحالة العامة هو أن يكون هناك سلام واستقرار وبناء وتنمية".وأوضح أن "مصر، على مدار 51 سنة من حرب أكتوبر، واجهت الدولة اختبارا حقيقيا للمحافظة على السلام كاستراتيجية تبنتها وحماية حدودها وأرضها".وتابع: "ما يحدث حاليا من صراع واقتتال وحالة غضب وكراهية كان موجودا في تلك الفترة أيضا على مستوى المنطقة بالكامل، في حين تجاوز القادة في مصر وإسرائيل، هذا الأمر وانخرطا في سلام منع الحرب".وجدد السيسي تأكيده بأن "موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".وأكد أن "المجتمع الدولي بالكامل يعي عدالة القضية الفلسطينية ويعترف بذلك، لكن الأهم أن يتحول ذلك إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر".كما شدد الرئيس المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.يشار إلى أن اصطفاف تفتيش الحرب يأتي في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.
https://sarabic.ae/20241006/جيشنا-قادر-على-فعل-المستحيل-السيسي-يلقي-خطابا-قويا-في-ذكرى-النصر-على-إسرائيل-1093478676.html
مصر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_3555779007d0fcd12f9a930deba6908d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل

السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي ولا يوجد لدينا أجندة خفية تجاه أحد... فيديو

10:14 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية"، مؤكدًا أن بلاده لا يوجد لديها أجندة خفية تجاه أحد.
جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف السيسي أن "الحرب هي الاستثناء، لكن الحالة العامة هو أن يكون هناك سلام واستقرار وبناء وتنمية".
وأوضح أن "مصر، على مدار 51 سنة من حرب أكتوبر، واجهت الدولة اختبارا حقيقيا للمحافظة على السلام كاستراتيجية تبنتها وحماية حدودها وأرضها".
وتابع: "ما يحدث حاليا من صراع واقتتال وحالة غضب وكراهية كان موجودا في تلك الفترة أيضا على مستوى المنطقة بالكامل، في حين تجاوز القادة في مصر وإسرائيل، هذا الأمر وانخرطا في سلام منع الحرب".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
"جيشنا قادر على فعل المستحيل"... السيسي يلقي خطابا قويا في ذكرى النصر على إسرائيل
6 أكتوبر, 09:11 GMT
وجدد السيسي تأكيده بأن "موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وأكد أن "المجتمع الدولي بالكامل يعي عدالة القضية الفلسطينية ويعترف بذلك، لكن الأهم أن يتحول ذلك إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر".
كما شدد الرئيس المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يشار إلى أن اصطفاف تفتيش الحرب يأتي في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала