"بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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10:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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https://sarabic.ae/20241008/بحضور-الملايين-عرض-جوي-يتحول-إلى-كارثة-في-الهند-فيديو-1093540234.html
"بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو
"بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو
سبوتنيك عربي
خلال عرض جوي خصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حضره حشد كبير من الناس في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تسبب سوء التخطيط وارتفاع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:36+0000
2024-10-08T10:44+0000
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وأكدت وسائل إعلام محلية أن المتفرجين تجمعوا على طول الشاطئ لمشاهدة العرض، في ظل درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية.ووفقا لوسائل إعلامية، فقد حضر 1.5 مليون شخص العرض الجوي، ومع سوء التخطيط و درجات الحرارة تحول الحدث إلى مأساة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص ونقل أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى.ووفقا للمسؤولين المحليين، فإن الأشخاص الـ5 لقوا حتفهم بسبب التعرض لضربة شمس والإرهاق وبسبب الجفاف والإجهاد.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

"بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو

10:36 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 08.10.2024)
© Photo / X عرض جوي مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، يتحول إلى كارثة في الهند
عرض جوي مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، يتحول إلى كارثة في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / X
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خلال عرض جوي خصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حضره حشد كبير من الناس في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تسبب سوء التخطيط وارتفاع درجات الحرارة، بمأساة كبيرة.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن المتفرجين تجمعوا على طول الشاطئ لمشاهدة العرض، في ظل درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية، أن الحادثة وقعت في حفل مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حيث تجمع الملايين من الوافدين على شاطئ "مارينا"، الذي يبلغ طوله كيلومترين، لمشاهدة التحليقات التجريبية للطائرات.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد حضر 1.5 مليون شخص العرض الجوي، ومع سوء التخطيط و درجات الحرارة تحول الحدث إلى مأساة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص ونقل أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى.
ووفقا للمسؤولين المحليين، فإن الأشخاص الـ5 لقوا حتفهم بسبب التعرض لضربة شمس والإرهاق وبسبب الجفاف والإجهاد.
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