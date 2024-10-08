"بحضور الملايين".. عرض جوي يتحول إلى كارثة في الهند.. فيديو
10:36 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 08.10.2024)
© Photo / X عرض جوي مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، يتحول إلى كارثة في الهند
© Photo / X
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خلال عرض جوي خصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حضره حشد كبير من الناس في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تسبب سوء التخطيط وارتفاع درجات الحرارة، بمأساة كبيرة.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن المتفرجين تجمعوا على طول الشاطئ لمشاهدة العرض، في ظل درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية.
وذكرت صحيفة ''إنديان إكسبريس'' الهندية، أن الحادثة وقعت في حفل مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حيث تجمع الملايين من الوافدين على شاطئ "مارينا"، الذي يبلغ طوله كيلومترين، لمشاهدة التحليقات التجريبية للطائرات.
❗️خلال عرض جوي مخصص للذكرى الـ92 لتأسيس القوات الجوية الهندية، حضره ملايين من الناس في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تسبب سوء التخطيط وارتفاع درجة الحرارة بمأساة كبيرة.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 8, 2024
انتهى العرض الجوي الذي أقامته القوات الجوية الهندية بكارثة حقيقية، إذ كدت وسائل إعلام محلية، أن… pic.twitter.com/n18bVBsYp0
ووفقا لوسائل إعلامية، فقد حضر 1.5 مليون شخص العرض الجوي، ومع سوء التخطيط و درجات الحرارة تحول الحدث إلى مأساة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص ونقل أكثر من 100 آخرين إلى المستشفى.
ووفقا للمسؤولين المحليين، فإن الأشخاص الـ5 لقوا حتفهم بسبب التعرض لضربة شمس والإرهاق وبسبب الجفاف والإجهاد.