https://sarabic.ae/20241008/بوتين-يناقش-مع-علييف-قضايا-العلاقات-الثنائية-ويدعوه-لحضور-قمة-بريكس-في-قازان--1093540053.html
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، نهاية أكتوبر/ تشرين... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:32+0000
2024-10-08T10:32+0000
2024-10-08T10:32+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بوتين، لدى استقباله علييف في الكرملين، إن العلاقات بين روسيا الاتحادية وأذربيجان، تتطور بشكل إيجابي.وحضر اللقاء من الجانب الروسي، نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.الجدير بالذكر أن آخر لقاء شخصي بين بوتين وعلييف، كان قد عقد نهاية أغسطس/ آب الماضي في العاصمة باكو، عندما قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى أذربيجان.
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روسيا, الكرملين
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال بوتين، لدى استقباله علييف في الكرملين، إن العلاقات بين روسيا الاتحادية وأذربيجان، تتطور بشكل إيجابي.
وأشار بوتين إلى أنه ينتظر وصول علييف إلى قازان، لحضور قمة "بريكس"، في نهاية أكتوبر (الجاري).
وحضر اللقاء من الجانب الروسي، نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وذلك بعد محادثاته مع علييف.
الجدير بالذكر أن آخر لقاء شخصي بين بوتين وعلييف، كان قد عقد نهاية أغسطس/ آب الماضي في العاصمة باكو، عندما قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى أذربيجان.