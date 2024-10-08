"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241008/تضحية-من-عالم-آخر-فيلة-تلقى-حتفها-خلال-مشاركتها-بعمليات-إنقاذ-في-تايلاند-صور-وفيديو-1093534183.html
"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو
"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر عشرات الفيلة عائمة في المياه، التي يصل عمقها إلى مستوى بطونها، في تايلاند. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T07:54+0000
2024-10-08T08:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
تايلند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093533999_0:44:834:513_1920x0_80_0_0_fc86f6d20d6382f408178684ff729bf5.jpg
واجتاحت الفيضانات المفاجئة منطقة سارافي على بعد نحو 20 كيلومترا خارج مدينة شيانغ ماي شمالي البلاد.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفيلة ساعدت الفرق وساهمت في عمليات الإنقاذ وذلك من خلال نقلها للمصابين بسبب الفيضانات في منطقة سارافي.وتسبب هطول الأمطار بفيضان نهر "بينغ" على ضفتيه، حيث غُمرت المناطق التي تحظى بشعبية واسعة بين السياح، مثل البازار الليلي وبوابة تا باي في مدينة شيانغ ماي، بالماء.ووفقا لوسائل الإعلام التايلاندية، فقد غرق اثنان على الأقل من الفيلة، بينما لا يزال نحو 70 فيلا في عداد المفقودين، رغم أن هذه الأرقام غير مؤكدة بعد.وعانت مناطق شمالي تايلاند من فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في الأسابيع الأخيرة، بسبب الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع إعصار "ياغي"، الأقوى في آسيا لهذا العام، الذي خلّف عشرات القتلى عندما اجتاح المنطقة في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
تايلند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093533999_47:0:788:556_1920x0_80_0_0_2b910cf05182c141c9a07de6a34773b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, تايلند
نادي الفيديو, تايلند

"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو

07:54 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 08.10.2024)
© Photo / X فيلة تضحي بحياتها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلندا
فيلة تضحي بحياتها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر عشرات الفيلة عائمة في المياه، التي يصل عمقها إلى مستوى بطونها، في تايلاند.
واجتاحت الفيضانات المفاجئة منطقة سارافي على بعد نحو 20 كيلومترا خارج مدينة شيانغ ماي شمالي البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفيلة ساعدت الفرق وساهمت في عمليات الإنقاذ وذلك من خلال نقلها للمصابين بسبب الفيضانات في منطقة سارافي.
وتسبب هطول الأمطار بفيضان نهر "بينغ" على ضفتيه، حيث غُمرت المناطق التي تحظى بشعبية واسعة بين السياح، مثل البازار الليلي وبوابة تا باي في مدينة شيانغ ماي، بالماء.
ووفقا لوسائل الإعلام التايلاندية، فقد غرق اثنان على الأقل من الفيلة، بينما لا يزال نحو 70 فيلا في عداد المفقودين، رغم أن هذه الأرقام غير مؤكدة بعد.
وعانت مناطق شمالي تايلاند من فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في الأسابيع الأخيرة، بسبب الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع إعصار "ياغي"، الأقوى في آسيا لهذا العام، الذي خلّف عشرات القتلى عندما اجتاح المنطقة في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:58 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала