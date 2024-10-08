"تضحية من عالم آخر".. فيلة تلقى حتفها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلاند.. صور وفيديو
07:54 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 08.10.2024)
© Photo / X فيلة تضحي بحياتها خلال مشاركتها بعمليات إنقاذ في تايلندا
© Photo / X
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر عشرات الفيلة عائمة في المياه، التي يصل عمقها إلى مستوى بطونها، في تايلاند.
واجتاحت الفيضانات المفاجئة منطقة سارافي على بعد نحو 20 كيلومترا خارج مدينة شيانغ ماي شمالي البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفيلة ساعدت الفرق وساهمت في عمليات الإنقاذ وذلك من خلال نقلها للمصابين بسبب الفيضانات في منطقة سارافي.
وتسبب هطول الأمطار بفيضان نهر "بينغ" على ضفتيه، حيث غُمرت المناطق التي تحظى بشعبية واسعة بين السياح، مثل البازار الليلي وبوابة تا باي في مدينة شيانغ ماي، بالماء.
ووفقا لوسائل الإعلام التايلاندية، فقد غرق اثنان على الأقل من الفيلة، بينما لا يزال نحو 70 فيلا في عداد المفقودين، رغم أن هذه الأرقام غير مؤكدة بعد.
I wasn’t going to post these, but I feel I must. Catastrophic flooding in Chiang Mai, Thailand, has torn through the Elephant Nature Park. The mahout found the remains of a second elephant, 300 meters from the first, both swept away by the rising waters. My heart breaks 💔— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 5, 2024
But… pic.twitter.com/1T2fXBO7FQ
وعانت مناطق شمالي تايلاند من فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في الأسابيع الأخيرة، بسبب الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع إعصار "ياغي"، الأقوى في آسيا لهذا العام، الذي خلّف عشرات القتلى عندما اجتاح المنطقة في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.