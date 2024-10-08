https://sarabic.ae/20241008/خلال-عام-من-الحرب-توسع-استيطاني-وتهجير-وهدم-و11-ألف-حالة-اعتقال-في-الضفة-الغربية--1093545137.html

خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية

خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T12:21+0000

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وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بين المدن والقرى بالنسبة إلى الفلسطينيين، الذين يمضون ساعات لقطع مسافات قصيرة.52 ألف دونم مصادرةوبعد مرور عام على الحرب، يكشف تقرير "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، واقع الاستيطان المتصاعد بشكل غير مسبوق خلال الحرب، ويفيد التقرير بـ"استيلاء الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه على 52 ألف دونم، وإنشاء 29 بؤرة استيطانية رعوية، وتنفيذهم 19440 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وذلك منذ بدء الحرب المتواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023".وأضاف: "منذ السابع من أكتوبر، قام الاحتلال بهدم 1557 من مباني ومنشآت فلسطينية، بينها 373 منزلا مأهولا و89 منزلا غير مأهول و241 منشأة زراعية وغيرها، فيما أخطر بهدم 630 منشأة أخرى في عديد المدن الفلسطينية، وأدت إجراءات الاحتلال ومستوطنيه إلى تهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا تتكون من 292 عائلة، إلى جانب اقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 14280 شجرة معظمها من أشجار الزيتون، ويسعى الاحتلال أيضا للسيطرة على موارد الفلسطينيين الطبيعية، من مناطق الأغوار التي تعتبر سلة غذاء الضفة الغربية، وصولا إلى وسط وجنوب الضفة الغربية للسيطرة على المياه فيها".وعلى صعيد البناء الاستيطاني، أوضحت "هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان"، أن "سلطات الاحتلال درست منذ السابع من أكتوبر، ما مجموعه 182 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 23267 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونم جرت عملية المصادقة على 6300 وحدة منها، في حين تم إيداع 17 ألف وحدة استيطانية جديدة".11 ألف حالة اعتقالوأكدت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، ومؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، بمناسبة مرور عام على الحرب، أن "الجيش الإسرائيلي يمارس جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أدى لمقتل العشرات منهم، وتم رصد 11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية".وأضاف: "742 شهيد في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وهناك ارتفاع كبير في أعداد الجرحى، إلى أكثر من 6225 جريحا، وهذا يدلل على وحشية الاحتلال، وكذلك تشكل جريمة التّجويع إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، والتي أثرت على مصير الأسرى بشكل مباشر وعلى أوضاعهم الصحيّة، وأدت إلى استشهاد عدد منهم، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة، كما تسببت بإصابة العديد من الأسرى بمشاكل صحيّة مزمنة".وقالت "هيئة الأسرى" و"نادي الأسير": "مرض الجرب "سكايبوس" تفشى بين صفوف الأسرى، وفي عدة سجون وبالتحديد في النقب، ومجدو، ونفحة، وريمون، جرّاء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومن بين المصابين أسرى أطفال في سجن مجدو".35% تراجع في الناتج المحلي الإجماليوخلّفت الحرب على مدار عام تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصادي الفلسطيني، وسط توقعات بارتفاع فاتورتها الاقتصادية بشكل باهظ، وفي الضفة الغربية بات الوضع الاقتصادي يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاث الرئيسية، التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي، أغُلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهرياً بقرابة مليار ونصف شيكل( 395 ميلون دولار). ومنذ بداية الحرب توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذو السوق شهرياً بقرابة 1.4 مليار شيكل( 370مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على إقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الاسرائيلية، والتي تقدر شهرياً بقرابة 750 ميلون شيكل (197 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة إقتصادية غير مسبوقة.ويقول الدكتور هيثم عويضة، الخبير في الاقتصاد الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك"، عن تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد مرور عام على الحرب: "لقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، من 30% إلى 35%، وهذا يساوي قرابة 19 مليار دولار أمريكي، وهذا ناتج عن ضعف التحويلات الخارجية، وانخفاض الطاقة الإنتاجية، وتراجع القطاعات الاقتصادية، منها قطاع السياحة والخدمات والنقل والصناعات الإنشائية، وحتى القطاع الزراعي تراجع بنسبة 11%".وأضاف: "الدين العام قدر من قبل الحكومة الفلسطينية بمبلغ 11 مليار دولار، ولكن إذا أضفنا عليه المعونات الخارجية التي قدمت للشعب الفلسطيني، فيبلغ 60 مليار دولار، وفي ظل استمرار السياسة الإسرائيلية المتبعة، وتراكم الأزمات، فإنَّ الناتج المحلي سينخفض بنسبة تقترب من 60%، وترتفع نسبة البطالة إلى 40%".وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، "إنَّ إسرائيل تفرض طوقا على كامل الضفة الغربية، الذي يتزامن مع مرور عام كامل على الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس على بلدات وقرى جنوبي البلاد".وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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