https://sarabic.ae/20241008/عراقجي-يعلن-عزمه-زيارة-السعودية-ضمن-مساع-لوقف-العنف-في-المنطقة-1093536966.html
عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة
عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T08:25+0000
2024-10-08T08:25+0000
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وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات عراقجي، على هامش ملتقى "طوفان الأقصى: بداية نصر الله".وقال عراقجي إن "هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار التحركات الدبلوماسية التي بدأت في نيويورك والدوحة، وتواصلت في بيروت ودمشق، بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيد".كما شدد عراقجي على أن "سياسة إيران الثابتة هي دعم المقاومة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات".وأضاف أن "إيران تعمل على الوصول إلى هدنة مقبولة بموافقة المقاومة، وقد طلبت رسمياً عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية للتباحث حول التطورات".وأشار عراقجي إلى تطورات علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن "هناك رغبة متزايدة في التعاون بين الجانبين"، بحسب قوله.وأكد في ختام تصريحه أن "دول الخليج أبدت رغبتها في تحسين العلاقات"، معتبراً أن "معظم القضايا العالقة يمكن حلها عبر الحوار وحسن النية".
https://sarabic.ae/20241005/من-قلب-سوريا-عراقجي-إيران-ستبقى-مع-المقاومة-تحت-أي-ظرف-1093470439.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, طوفان الأقصى, مجلس التعاون الخليجي, إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, طوفان الأقصى, مجلس التعاون الخليجي, إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد قوله.
وبحسب وكالة
"تسنيم"، جاءت تصريحات عراقجي، على هامش ملتقى "طوفان الأقصى: بداية نصر الله".
وقال عراقجي إن "هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار التحركات الدبلوماسية التي بدأت في نيويورك والدوحة، وتواصلت في بيروت ودمشق، بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيد".
كما شدد عراقجي على أن "سياسة إيران الثابتة هي دعم المقاومة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات".
وأضاف أن "إيران تعمل على الوصول إلى هدنة مقبولة بموافقة المقاومة، وقد طلبت رسمياً عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية للتباحث حول التطورات".
وأشار عراقجي إلى تطورات علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي
، موضحًا أن "هناك رغبة متزايدة في التعاون بين الجانبين"، بحسب قوله.
وأكد في ختام تصريحه أن "دول الخليج أبدت رغبتها في تحسين العلاقات"، معتبراً أن "معظم القضايا العالقة يمكن حلها عبر الحوار وحسن النية".