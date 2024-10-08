https://sarabic.ae/20241008/عراقجي-يعلن-عزمه-زيارة-السعودية-ضمن-مساع-لوقف-العنف-في-المنطقة-1093536966.html

عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة

عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T08:25+0000

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وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات عراقجي، على هامش ملتقى "طوفان الأقصى: بداية نصر الله".وقال عراقجي إن "هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار التحركات الدبلوماسية التي بدأت في نيويورك والدوحة، وتواصلت في بيروت ودمشق، بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيد".كما شدد عراقجي على أن "سياسة إيران الثابتة هي دعم المقاومة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات".وأضاف أن "إيران تعمل على الوصول إلى هدنة مقبولة بموافقة المقاومة، وقد طلبت رسمياً عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية للتباحث حول التطورات".وأشار عراقجي إلى تطورات علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن "هناك رغبة متزايدة في التعاون بين الجانبين"، بحسب قوله.وأكد في ختام تصريحه أن "دول الخليج أبدت رغبتها في تحسين العلاقات"، معتبراً أن "معظم القضايا العالقة يمكن حلها عبر الحوار وحسن النية".

https://sarabic.ae/20241005/من-قلب-سوريا-عراقجي-إيران-ستبقى-مع-المقاومة-تحت-أي-ظرف-1093470439.html

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