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08:18 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة
عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T08:25+0000
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إيران
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السعودية
طوفان الأقصى
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إسرائيل
لبنان
غزة
أخبار حزب الله
العالم
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وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات عراقجي، على هامش ملتقى "طوفان الأقصى: بداية نصر الله".وقال عراقجي إن "هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار التحركات الدبلوماسية التي بدأت في نيويورك والدوحة، وتواصلت في بيروت ودمشق، بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيد".كما شدد عراقجي على أن "سياسة إيران الثابتة هي دعم المقاومة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات".وأضاف أن "إيران تعمل على الوصول إلى هدنة مقبولة بموافقة المقاومة، وقد طلبت رسمياً عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية للتباحث حول التطورات".وأشار عراقجي إلى تطورات علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن "هناك رغبة متزايدة في التعاون بين الجانبين"، بحسب قوله.وأكد في ختام تصريحه أن "دول الخليج أبدت رغبتها في تحسين العلاقات"، معتبراً أن "معظم القضايا العالقة يمكن حلها عبر الحوار وحسن النية".
https://sarabic.ae/20241005/من-قلب-سوريا-عراقجي-إيران-ستبقى-مع-المقاومة-تحت-أي-ظرف-1093470439.html
إيران
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إيران, أخبار إيران, السعودية, طوفان الأقصى, مجلس التعاون الخليجي, إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, طوفان الأقصى, مجلس التعاون الخليجي, إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

عراقجي يعلن عزمه زيارة السعودية ضمن مساع لوقف العنف في المنطقة

08:25 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق
صورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بجولة إلى السعودية ودول المنطقة، لمواصلة المشاورات بشأن "وقف الجرائم الإسرائيلية"، على حد قوله.
وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات عراقجي، على هامش ملتقى "طوفان الأقصى: بداية نصر الله".
وقال عراقجي إن "هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار التحركات الدبلوماسية التي بدأت في نيويورك والدوحة، وتواصلت في بيروت ودمشق، بهدف اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التصعيد".
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
من قلب سوريا.. عراقجي: إيران ستبقى مع المقاومة تحت أي ظرف
5 أكتوبر, 19:56 GMT
كما شدد عراقجي على أن "سياسة إيران الثابتة هي دعم المقاومة"، مؤكدًا أن بلاده "لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة لكل الاحتمالات".
وأضاف أن "إيران تعمل على الوصول إلى هدنة مقبولة بموافقة المقاومة، وقد طلبت رسمياً عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية للتباحث حول التطورات".
وأشار عراقجي إلى تطورات علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن "هناك رغبة متزايدة في التعاون بين الجانبين"، بحسب قوله.
وأكد في ختام تصريحه أن "دول الخليج أبدت رغبتها في تحسين العلاقات"، معتبراً أن "معظم القضايا العالقة يمكن حلها عبر الحوار وحسن النية".
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