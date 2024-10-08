https://sarabic.ae/20241008/قبل-لقائه-مع-بوتين-باشينيان-يتجول-في-موسكو-على-دراجة-هوائية-فيديو---1093548237.html

قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو

قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو

سبوتنيك عربي

قرر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى موسكو لحضور اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، ركوب دراجة هوائية في وسط العاصمة الروسية. 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T13:03+0000

2024-10-08T13:03+0000

2024-10-08T13:03+0000

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ونشر باشينيان على صفحته في "تلغرام" مقطع فيديو له وهو يقود دراجة هوائية على طول نهر موسكو.ويزور باشينيان موسكو لحضور اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.والتقى باشينيان بعد ذلك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، لإجراء مباحثات معه على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.

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