قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
© Sputnik . Alexey Danichev/
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قرر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى موسكو لحضور اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، ركوب دراجة هوائية في وسط العاصمة الروسية.
ونشر باشينيان على صفحته في "تلغرام" مقطع فيديو له وهو يقود دراجة هوائية على طول نهر موسكو.
وقال رئيس الوزراء الأرميني: "هناك طريق جميل جداً مخصص للدراجات على طول نهر موسكو، واليوم قمنا بجولة بالدراجة على طول الطريق".
ويزور باشينيان موسكو لحضور اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.
🟠قرر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى موسكو، لحضور اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، ركوب دراجة هوائية وسط العاصمة الروسية موسكو.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 8, 2024
وقال باشينيان: "هناك طريق جميل جداً مخصص للدراجات على طول نهر موسكو، واليوم قمنا بجولة بالدراجة على طول الطريق". pic.twitter.com/xRvkb72vuV
والتقى باشينيان بعد ذلك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، لإجراء مباحثات معه على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.