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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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11:03 GMT
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241008/قبل-لقائه-مع-بوتين-باشينيان-يتجول-في-موسكو-على-دراجة-هوائية-فيديو---1093548237.html
قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو
قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو
سبوتنيك عربي
قرر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى موسكو لحضور اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، ركوب دراجة هوائية في وسط العاصمة الروسية. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:03+0000
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ونشر باشينيان على صفحته في "تلغرام" مقطع فيديو له وهو يقود دراجة هوائية على طول نهر موسكو.ويزور باشينيان موسكو لحضور اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.والتقى باشينيان بعد ذلك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، لإجراء مباحثات معه على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.
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نادي الفيديو, أرمينيا

قبل لقائه مع بوتين... باشينيان يتجول في موسكو على دراجة هوائية... فيديو

13:03 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Alexey Danichev
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قرر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى موسكو لحضور اجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، ركوب دراجة هوائية في وسط العاصمة الروسية.
ونشر باشينيان على صفحته في "تلغرام" مقطع فيديو له وهو يقود دراجة هوائية على طول نهر موسكو.

وقال رئيس الوزراء الأرميني: "هناك طريق جميل جداً مخصص للدراجات على طول نهر موسكو، واليوم قمنا بجولة بالدراجة على طول الطريق".

ويزور باشينيان موسكو لحضور اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي يرأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.
والتقى باشينيان بعد ذلك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، لإجراء مباحثات معه على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.
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