https://sarabic.ae/20241008/قطر-تطلب-نقل-مباراتها-أمام-إيران-إلى-بلد-محايد-خشية-هجمات-إسرائيلية-محتملة-1093549932.html

قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"

قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير قطرية عن وجود مساعٍ لنقل المباراة المرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني، والمقرر إقامتها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالعاصمة الإيرانية... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T13:51+0000

2024-10-08T13:51+0000

2024-10-08T13:51+0000

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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن مصادر، أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة بسبب حالة التأهب والتوتر بين إسرائيل وإيران.وأضافت أن ذلك يهدد سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى صعوبة التنقل إلى طهران بعد الإلغاء المتكرر للرحلات عبر مطارات إيران.وكشفت الصحيفة أن الاتحاد القطري لكرة القدم طلب من الاتحادين الآسيوي والدولي نقل المباراة حفاظًا على سلامة جميع الأطراف، وفقًا للقوانين التي تتيح تغيير مواقع المباريات في حالة الحرب.كما رفض الاتحاد القطري مقترح إقامة المباراة في الدوحة وتأجيل مباراة العودة إلى يونيو/حزيران 2025، مصرًا على نقل اللقاء خارج إيران، حسب الصحيفة.ويواصل المنتخب القطري تحضيراته استعدادًا لمواجهتي قيرغيزستان وإيران ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه العنابي منتخب قيرغيزستان يوم الخميس المقبل، قبل أن يقابل المنتخب الإيراني يوم 15 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20241008/ليست-على-المنشآت-النووية-إعلام-أمريكي-يكشف-عن-هدف-الضربات-الإسرائيلية-المتوقعة-على-إيران-1093537513.html

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