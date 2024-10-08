قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
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10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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https://sarabic.ae/20241008/قطر-تطلب-نقل-مباراتها-أمام-إيران-إلى-بلد-محايد-خشية-هجمات-إسرائيلية-محتملة-1093549932.html
قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"
قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير قطرية عن وجود مساعٍ لنقل المباراة المرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني، والمقرر إقامتها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالعاصمة الإيرانية... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T13:51+0000
2024-10-08T13:51+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
قطر
إيران
الأخبار
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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن مصادر، أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة بسبب حالة التأهب والتوتر بين إسرائيل وإيران.وأضافت أن ذلك يهدد سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى صعوبة التنقل إلى طهران بعد الإلغاء المتكرر للرحلات عبر مطارات إيران.وكشفت الصحيفة أن الاتحاد القطري لكرة القدم طلب من الاتحادين الآسيوي والدولي نقل المباراة حفاظًا على سلامة جميع الأطراف، وفقًا للقوانين التي تتيح تغيير مواقع المباريات في حالة الحرب.كما رفض الاتحاد القطري مقترح إقامة المباراة في الدوحة وتأجيل مباراة العودة إلى يونيو/حزيران 2025، مصرًا على نقل اللقاء خارج إيران، حسب الصحيفة.ويواصل المنتخب القطري تحضيراته استعدادًا لمواجهتي قيرغيزستان وإيران ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه العنابي منتخب قيرغيزستان يوم الخميس المقبل، قبل أن يقابل المنتخب الإيراني يوم 15 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20241008/ليست-على-المنشآت-النووية-إعلام-أمريكي-يكشف-عن-هدف-الضربات-الإسرائيلية-المتوقعة-على-إيران-1093537513.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, قطر, إيران, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, قطر, إيران, الأخبار

قطر تطلب نقل مباراتها أمام إيران إلى بلد محايد خشية "هجمات إسرائيلية محتملة"

13:51 GMT 08.10.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
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كشفت تقارير قطرية عن وجود مساعٍ لنقل المباراة المرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني، والمقرر إقامتها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالعاصمة الإيرانية طهران، إلى بلد محايد.
وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن مصادر، أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة بسبب حالة التأهب والتوتر بين إسرائيل وإيران.
وأضافت أن ذلك يهدد سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى صعوبة التنقل إلى طهران بعد الإلغاء المتكرر للرحلات عبر مطارات إيران.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
"ليست على المنشآت النووية"... إعلام أمريكي يكشف عن هدف الضربات الإسرائيلية المتوقعة على إيران
08:47 GMT
وكشفت الصحيفة أن الاتحاد القطري لكرة القدم طلب من الاتحادين الآسيوي والدولي نقل المباراة حفاظًا على سلامة جميع الأطراف، وفقًا للقوانين التي تتيح تغيير مواقع المباريات في حالة الحرب.
كما رفض الاتحاد القطري مقترح إقامة المباراة في الدوحة وتأجيل مباراة العودة إلى يونيو/حزيران 2025، مصرًا على نقل اللقاء خارج إيران، حسب الصحيفة.
ويواصل المنتخب القطري تحضيراته استعدادًا لمواجهتي قيرغيزستان وإيران ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه العنابي منتخب قيرغيزستان يوم الخميس المقبل، قبل أن يقابل المنتخب الإيراني يوم 15 أكتوبر الجاري.
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