https://sarabic.ae/20241008/من-هو-اللاعب-المقنع-في-المنتخب-الفرنسي--1093553904.html
من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟
من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟
سبوتنيك عربي
ظهر نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الفرنسي إبراهيما كوناتي بشكل "مقنع"، ما أثار فضول المتابعين حول من اللاعب الذي دخل معسكر "الديوك" بهذا الشكل وهو يخفي... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T15:50+0000
2024-10-08T15:50+0000
2024-10-08T15:51+0000
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ودخل كوناتي من أمام باب المعسكر، مقنعا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ما أثار الفضول حول معرفة هوية هذا النجم.ويقيم المنتخب الفرنسي معسكرًا، استعدادًا لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.وتلتقي فرنسا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مباراتين، إسرائيل في بودابست يوم الخميس المقبل قبل زيارة بلجيكا الاثنين المقبل.وصباح اليوم الاثنين تم استبعاد دايو أوباميكانو من تشكيلة منتخب فرنسا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فضلا عن استبعاد مبابي في وقت سابق.ووجه ديشامب الدعوة لمهاجمي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني، إلى جانب مهاجم بايرن ميونخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.
https://sarabic.ae/20241008/بعد-التطورات-الأخيرة-إلى-أين-يصل-التوتر-بين-الجزائر-وفرنسا-1093551198.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, رياضة
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, رياضة
من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟
15:50 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 15:51 GMT 08.10.2024)
ظهر نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الفرنسي إبراهيما كوناتي بشكل "مقنع"، ما أثار فضول المتابعين حول من اللاعب الذي دخل معسكر "الديوك" بهذا الشكل وهو يخفي ملامح وجهه، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
ودخل كوناتي من أمام باب المعسكر، مقنعا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ما أثار الفضول حول معرفة هوية هذا النجم.
ويقيم المنتخب الفرنسي
معسكرًا، استعدادًا لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وتلتقي فرنسا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مباراتين، إسرائيل في بودابست يوم الخميس المقبل قبل زيارة بلجيكا الاثنين المقبل.
وصباح اليوم الاثنين تم استبعاد دايو أوباميكانو من تشكيلة منتخب فرنسا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فضلا عن استبعاد مبابي في وقت سابق.
ووجه ديشامب الدعوة لمهاجمي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني، إلى جانب مهاجم بايرن ميونخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.