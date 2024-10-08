من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241008/من-هو-اللاعب-المقنع-في-المنتخب-الفرنسي--1093553904.html
من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟
من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟
سبوتنيك عربي
ظهر نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الفرنسي إبراهيما كوناتي بشكل "مقنع"، ما أثار فضول المتابعين حول من اللاعب الذي دخل معسكر "الديوك" بهذا الشكل وهو يخفي... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T15:50+0000
2024-10-08T15:51+0000
مجتمع
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093553688_0:156:2996:1841_1920x0_80_0_0_d6dec3d9cd5fbea080185e9a39a0bd05.jpg
ودخل كوناتي من أمام باب المعسكر، مقنعا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ما أثار الفضول حول معرفة هوية هذا النجم.ويقيم المنتخب الفرنسي معسكرًا، استعدادًا لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.وتلتقي فرنسا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مباراتين، إسرائيل في بودابست يوم الخميس المقبل قبل زيارة بلجيكا الاثنين المقبل.وصباح اليوم الاثنين تم استبعاد دايو أوباميكانو من تشكيلة منتخب فرنسا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فضلا عن استبعاد مبابي في وقت سابق.ووجه ديشامب الدعوة لمهاجمي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني، إلى جانب مهاجم بايرن ميونخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.
https://sarabic.ae/20241008/بعد-التطورات-الأخيرة-إلى-أين-يصل-التوتر-بين-الجزائر-وفرنسا-1093551198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093553688_166:0:2830:1998_1920x0_80_0_0_2cf0f307001d46d87edcbe6e1edc6365.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, رياضة
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, رياضة

من هو اللاعب المقنع في المنتخب الفرنسي؟

15:50 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 15:51 GMT 08.10.2024)
© AP Photo / Antonio CalanniIbrahima Konaté
Ibrahima Konaté - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Antonio Calanni
تابعنا عبر
ظهر نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الفرنسي إبراهيما كوناتي بشكل "مقنع"، ما أثار فضول المتابعين حول من اللاعب الذي دخل معسكر "الديوك" بهذا الشكل وهو يخفي ملامح وجهه، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
ودخل كوناتي من أمام باب المعسكر، مقنعا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ما أثار الفضول حول معرفة هوية هذا النجم.
ويقيم المنتخب الفرنسي معسكرًا، استعدادًا لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
بعد التطورات الأخيرة... إلى أين يصل التوتر بين الجزائر وفرنسا؟
14:18 GMT
وتلتقي فرنسا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مباراتين، إسرائيل في بودابست يوم الخميس المقبل قبل زيارة بلجيكا الاثنين المقبل.
وصباح اليوم الاثنين تم استبعاد دايو أوباميكانو من تشكيلة منتخب فرنسا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فضلا عن استبعاد مبابي في وقت سابق.
ووجه ديشامب الدعوة لمهاجمي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني، إلى جانب مهاجم بايرن ميونخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:51 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала