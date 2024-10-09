https://sarabic.ae/20241009/إجلاء-أكثر-من-5-ملايين-شخص-في-فلوريدا-بسبب-إعصار-ميلتون-1093568653.html
إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"
إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"
سبوتنيك عربي
اضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T06:56+0000
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العالم
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وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أُجبر أكثر من 5.5 مليون شخص على الفرار من الساحل الغربي لفلوريدا، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية".وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت سلطات فلوريدا حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون"، كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك مدينة تامبا، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، والتي قد تكون، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، من أوائل المناطق التي تتحمل وطأة الكارثة في الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وهذا ليس مبالغة"، داعيًا أولئك الذين تلقوا أوامر بالمغادرة إلى "الإخلاء الآن، الآن، الآن"، بحسب قوله.وقامت شركات الطيران بإضافة رحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في حين ازدحمت الطرق بالمركبات الهاربة وخلت محطات الوقود من الوقود.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"
06:56 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 06:57 GMT 09.10.2024)
اضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أُجبر أكثر من 5.5 مليون شخص على الفرار من الساحل الغربي لفلوريدا، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية".
ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت سلطات فلوريدا حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون"، كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك مدينة تامبا، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، والتي قد تكون، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، من أوائل المناطق التي تتحمل وطأة الكارثة في الولايات المتحدة.
"
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وهذا ليس مبالغة"، داعيًا أولئك الذين تلقوا أوامر بالمغادرة إلى "الإخلاء الآن، الآن، الآن"، بحسب قوله.
كما حذّر حاكم الولاية رون ديسانتس، في مؤتمر صحفي، من أن "جزءا بأكمله من شبه جزيرة فلوريدا تحت نوع ما من التحذيرات أو المراقبة".
وقامت شركات الطيران بإضافة رحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في حين ازدحمت الطرق بالمركبات الهاربة وخلت محطات الوقود من الوقود.