إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241009/إجلاء-أكثر-من-5-ملايين-شخص-في-فلوريدا-بسبب-إعصار-ميلتون-1093568653.html
إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"
إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"
سبوتنيك عربي
اضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T06:56+0000
2024-10-09T06:57+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093557732_0:393:2244:1655_1920x0_80_0_0_cecfd93e55b5a1cda9048db469303860.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أُجبر أكثر من 5.5 مليون شخص على الفرار من الساحل الغربي لفلوريدا، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية".وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت سلطات فلوريدا حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون"، كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك مدينة تامبا، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، والتي قد تكون، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، من أوائل المناطق التي تتحمل وطأة الكارثة في الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وهذا ليس مبالغة"، داعيًا أولئك الذين تلقوا أوامر بالمغادرة إلى "الإخلاء الآن، الآن، الآن"، بحسب قوله.وقامت شركات الطيران بإضافة رحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في حين ازدحمت الطرق بالمركبات الهاربة وخلت محطات الوقود من الوقود.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093557732_0:183:2244:1866_1920x0_80_0_0_6b8951affb9bb3e6c1b7f3c8acac709a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إجلاء أكثر من 5 ملايين شخص من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"

06:56 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 06:57 GMT 09.10.2024)
إعصار ميلتون
 إعصار ميلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
تابعنا عبر
اضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أُجبر أكثر من 5.5 مليون شخص على الفرار من الساحل الغربي لفلوريدا، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية".

ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت سلطات فلوريدا حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون"، كما تم الإعلان عن إجلاء السكان من الساحل الغربي للولاية، بما في ذلك مدينة تامبا، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، والتي قد تكون، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، من أوائل المناطق التي تتحمل وطأة الكارثة في الولايات المتحدة.
"
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وهذا ليس مبالغة"، داعيًا أولئك الذين تلقوا أوامر بالمغادرة إلى "الإخلاء الآن، الآن، الآن"، بحسب قوله.

كما حذّر حاكم الولاية رون ديسانتس، في مؤتمر صحفي، من أن "جزءا بأكمله من شبه جزيرة فلوريدا تحت نوع ما من التحذيرات أو المراقبة".

وقامت شركات الطيران بإضافة رحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في حين ازدحمت الطرق بالمركبات الهاربة وخلت محطات الوقود من الوقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:03 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала