https://sarabic.ae/20241009/رئيس-منظمة-التعبئة-في-إيران-يتوعد-بـمفاجآت-عسكرية-لأعداء-بلاده-1093570194.html
رئيس منظمة التعبئة في إيران يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية" لأعداء بلاده
رئيس منظمة التعبئة في إيران يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية" لأعداء بلاده
سبوتنيك عربي
صرح العميد غلام سليماني، أمس الثلاثاء، رئيس منظمة التعبئة في إيران، أن "أعداء العالم الإسلامي يسعون إلى الإضرار بقبلة المسلمين الأولى في العالم"، على حد قوله. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T08:13+0000
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وتوعد سليماني أعداء بلاده، قائلا في كلمة ألقاها بالمؤتمر الأول لإحياء ذكرى "شهداء إعلام محور المقاومة": "الشعب الإيراني يمتلك أحدث التقنيات التي لا تقتصر على تقديرات العدو، بل ستستخدم إيران تقنيات جديدة، تقنيات أظهرنا جزءًا صغيرًا منها في عمليات الوعد الصادق 1 و2".وأكد أن "الشعب الإيراني لم يكن البادئ بالحرب طيلة التاريخ، لكنه دافع دائمًا عن البلاد".ويرى سليماني أن "الكيان الصهيوني ينهار من الداخل ويواجه الدمار، ولديه سكان مرتبكون ويائسون، فلا خيار أمامه سوى الاستسلام".واستخدم الحرس الثوري الغيراني في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم. وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الفرط صوتية.
https://sarabic.ae/20241009/سنرد-على-الجميع-إيران-تحذر-دول-الخليج-من-فتح-أجوائها-لإسرائيل-ضدها-1093569359.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, أخبار إيران
رئيس منظمة التعبئة في إيران يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية" لأعداء بلاده
صرح العميد غلام سليماني، أمس الثلاثاء، رئيس منظمة التعبئة في إيران، أن "أعداء العالم الإسلامي يسعون إلى الإضرار بقبلة المسلمين الأولى في العالم"، على حد قوله.
وتوعد سليماني أعداء بلاده، قائلا في كلمة ألقاها بالمؤتمر الأول لإحياء ذكرى "شهداء إعلام محور المقاومة": "الشعب الإيراني
يمتلك أحدث التقنيات التي لا تقتصر على تقديرات العدو، بل ستستخدم إيران تقنيات جديدة، تقنيات أظهرنا جزءًا صغيرًا منها في عمليات الوعد الصادق 1 و2".
وأكد أن "الشعب الإيراني
لم يكن البادئ بالحرب طيلة التاريخ، لكنه دافع دائمًا عن البلاد".
ويرى سليماني أن "الكيان الصهيوني ينهار من الداخل ويواجه الدمار، ولديه سكان مرتبكون ويائسون، فلا خيار أمامه سوى الاستسلام".
وكانت إيران، قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الأسبوع الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله،
بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
واستخدم الحرس الثوري الغيراني في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم. وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الفرط صوتية.