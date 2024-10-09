https://sarabic.ae/20241009/عام-من-الحصار-والنزوح-المتكرر-يفاقم-حياة-الغزيين-صعوبة-ومشقة-1093575614.html

عام من الحصار والنزوح المتكرر يفاقم حياة الغزيين صعوبة ومشقة

عام من الحصار والنزوح المتكرر يفاقم حياة الغزيين صعوبة ومشقة

سبوتنيك عربي

بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T09:40+0000

2024-10-09T09:40+0000

2024-10-09T09:40+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/09/1093574351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcf5f314a244e34abac3621c22aeb856.jpg

ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة، في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن "9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة، منذ بدء الحرب"، مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.عام من الحصار والنزوحفرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على قطاع غزة، في 9 من أكتوبر 2023، في أعقاب يومين من بداية عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها الفصائل الفلسطينية، وقد شمل الحصار منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، وقالت إسرائيل إن "رفع الحصار عن غزة لن يتمَّ إلا بعد عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس".ويستذكر النازحون بعد عام من الحصار، ما حدث معهم في رحلة طويلة وشاقة ومستمرة من الحصار والنزوح والحرب، وداخل خيمة مهترئة على شاطئ البحر في خان يونس جنوب القطاع.تتذكر النازحة أم جهاد، ماذا فقدت خلال الحرب، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنت أعيش مع زوجي وأولادي في عبسان الجديدة شرق خان يونس، وكان لدينا بيت متواضع لكنه جميل، وكنا قد بنينا بيت ثاني جميل وكبير تم الانتهاء منه قبل الحرب بعدة أيام، ولقد دمر الاحتلال البيت الأول والبيت الجديد، وبدأنا في حالة من النزوح لا تنتهي، فلقد نزحنا 16 مرة لغاية اليوم، ووصلنا إلى البحر، وماذا بعد لا نعرف، وفقدنا عدد كبير من أقاربنا، وبقي زوجي المريض وأبنائي 3 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة".أم جهاد ترعى أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاجون إلى رعاية خاصة، لكنها لا تستطيع أن تقدم لهم إلا الحد الأدنى، وقد أصيبوا بسوء التغذية، بسبب الحصار وقلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.وأضافت أم جهاد: "في النزوح الرابع، كان أصعب موقف واجهته خلال الحرب، نزحت مع أطفالي لوحدي، بعدما تفرقت عن زوجي بسبب القصف العنيف علينا، وكنت أمشي بدون هدى، لا أعرف إلى أين أذهب، وأطفالي يصرخون، وهم من ذوي الهمم، لا يستطيعون تحمل كل هذه الأهوال، والمسافة كانت كبيرة جدا".ويصف كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في غزة، في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جوناثان ويتال، العام المنصرم بأنه "كان عاما من الدمار والتشريد واليأس في غزة، لقد دُمرت غزة بالكامل".وأكد أنه "من المستحيل وصف الدمار الذي حل بغزة، لقد نزح جميع سكان غزة تقريبا، وتم دفعهم إلى 13 في المائة فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، وكل غزة تحتاج إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة".محمود عنابة، يعيش ما عائلته على شاطئ البحر في خان يونس، في خيمة مهترئة بعدما فقد الأمل في العثور على مكان أفضل، ولقد نزح مع من تبقى من أفراد عائلته، ويقول محمود لوكالة "سبوتنيك": "كنت أعيش في شقة كبيرة قبل الحرب، مساحتها تتجاوز 200 مترا مربعا، واليوم أعيش في خيمة غير صالحة مع 7 من أفراد عائلتي، وقد فقدت 5 من أسرتي خلال الحرب، وهناك مفقودين من أقاربي لا نعرف مصيرهم".وتابع: "كل معاني العذاب رأيناها، كانت رحلة من الموت، نزحنا 7 مرات لغاية الآن، وفي النزوح الثالث خرجنا تحت القصف، ولم نستطيع أن نأخذ معنا شيء، وكانت القذائف تسقط بجانبنا وكنت أتوقع الموت في أي لحظة، والحمد لله نجونا بفضل الله، والآن ظروفنا صعبة للغاية، المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، ونضطر لاستخدام مياه البحر، والطعام شحيح، وهناك حصار مستمر وغلاء في الأسعار، وتمر أيام لا نجد أبسط مقومات الحياة، ونعيش على شاطئ البحر في خيمة مهترئة، ولا أستطيع تأمين غيرها، والشمس تحرقنا في النهار، وفي الليل يجلدنا البرد، والمطر يدخل علينا، وقد تمزق سقف الخيمة، ونحن على أبواب الشتاء، لا نعرف كيف نستعد، فسنغرق إن بقينا على هذه الحالة".وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن نحو "305 كيلومتر مربع أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة، خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي".وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أنَّ "الحرب على قطاع غزة بعد مرور عام أصبحت كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".وقال المسؤول الأممي: "سكان قطاع غزة يواجهون الأمراض والموت والجوع، وإنَّ جبال القمامة ومياه الصرف الصحي تملأ الشوارع، والسكان محاصرون في 10 في المئة فقط من الأرض، وعلى مدار عام في حالة تنقل دائم بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا".وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل