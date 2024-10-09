https://sarabic.ae/20241009/لمنع-التسلل-والتهريب-العراق-يفتتح-22-مخفرا-على-الحدود-مع-تركيا-1093596535.html
لمنع التسلل والتهريب.. العراق يفتتح 22 مخفرا على الحدود مع تركيا
لمنع التسلل والتهريب.. العراق يفتتح 22 مخفرا على الحدود مع تركيا
سبوتنيك عربي
أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T19:59+0000
2024-10-09T19:59+0000
2024-10-09T19:59+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاءها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.وتابع البيان العسكري العراقي أن "القائد عقد في مقر اللواء الأول مؤتمراً امنياً حضره آمري وحدات اللواء، وقدم فيه آمر اللواء الأول إيجازا عن مهام وواجبات لواءه في ضبط أمن الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب".وشدد قائد قوات الحدود العراقية الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، على ضرورة توخي الحيطة والحذر، مع وجوب الاهتمام بتحصين نقاط المقاتلين وتأمينها بالمعدات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات الإدارية للمقاتلين.
https://sarabic.ae/20240721/العراق-يفتتح-المرحلة-الأولى-من-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-تركيا-1090981429.html
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
لمنع التسلل والتهريب.. العراق يفتتح 22 مخفرا على الحدود مع تركيا
أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأربعاء، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.
وأوضح البيان العسكري
أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.
وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاءها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية
.
وتابع البيان العسكري العراقي أن "القائد عقد في مقر اللواء الأول مؤتمراً امنياً حضره آمري وحدات اللواء، وقدم فيه آمر اللواء الأول إيجازا عن مهام وواجبات لواءه في ضبط أمن الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب".
وشدد قائد قوات الحدود العراقية الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، على ضرورة توخي الحيطة والحذر، مع وجوب الاهتمام بتحصين نقاط المقاتلين وتأمينها بالمعدات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات الإدارية للمقاتلين.