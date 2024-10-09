https://sarabic.ae/20241009/موسكو-الغرب-يلتزم-الصمت-حول-فضيحة-ديدي-الأخلاقية--1093583221.html
موسكو: الغرب يلتزم الصمت حول فضيحة "ديدي" الأخلاقية
موسكو: الغرب يلتزم الصمت حول فضيحة "ديدي" الأخلاقية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الشخصيات العامة والصحفيين الغربيين تعمدوا الصمت حول الفضيحة الأخلاقية المرتبطة بمغني الراب... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T13:36+0000
2024-10-09T13:36+0000
2024-10-09T14:03+0000
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هذا الفعل مستمرا لعقود، في مواقع ومدن مركزية في الولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت زاخاروفا أن أعضاء النخبة الأمريكية، بما في ذلك هوليوود، أصبحوا شبكة واسعة النطاق تروج لهذه لأنماط من الحياة والأفعال. وأفاد الفنان الجزائري، عماد الدين مدادي، تعليقا على موضوع مغني الراب الأمريكي "ديدي" المتهم في جرائم جنائية بأن الفنان يجب أن يتمتع بأخلاق المهنة.وحول ما إذا كانت هناك جهات دفعته إلى هذه الأفعال، أجاب: "ليس لدي اطلاع كامل على الموضوع ولكن بحسب الأخبار هناك عدة شخصيات أخرى معه وتسانده في هذه الجرائم الأخلاقية".وتم رفع دعاوى اعتداء جنسي ضد مغني الراب في عدة مناسبات، وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت محكمة في نيويورك الموسيقي بالاتجار بالبشر وبتهمة الاستغلال الجنسي، وتنظيم أنشطة إجرامية وتنظيم الدعارة، و"ديدي" محتجز حاليا.وتصدرت قضية المنتج والمغني الأمريكي الشهير "بي ديدي" حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، مثيرة حالة من الجدل والتساؤلات حول الجرائم التي ارتكبها.
https://sarabic.ae/20241009/زاخاروفا-على-واشنطن-الاعتناء-بمصير-ضحايا-ديدي-الأخلاقية-من-الأطفال-قبل-المناظرة-بالأخلاق----1093582734.html
https://sarabic.ae/20241009/روسيا-تعلق-على-تصريحات-هاريس-بشأن-الإجهاض-1093582410.html
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روسيا, العالم
موسكو: الغرب يلتزم الصمت حول فضيحة "ديدي" الأخلاقية
13:36 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 09.10.2024)
حصري
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الشخصيات العامة والصحفيين الغربيين تعمدوا الصمت حول الفضيحة الأخلاقية المرتبطة بمغني الراب الأمريكي "بي ديدي"، المتهم بالعنف الجنسي وتنظيم أنشطة إجرامية والدعارة وغيرها.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
: "لقد كان هذا الفعل مستمرا لعقود، في مواقع ومدن مركزية في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضافت زاخاروفا: "لقد كان الجميع على علم بالأمر، وكان الجمهور كله على علم به، ليست هوليوود فقط، بل كل الشخصيات العامة، كل الصحفيين، بالمناسبة، علاوة على ذلك، هذا موقف فريد من نوعه عندما كان الجميع يتحدثون عنه، وكان الجميع صامتين بشأن ما كان يحدث حقا في الواقع".
وأضافت زاخاروفا
أن أعضاء النخبة الأمريكية، بما في ذلك هوليوود، أصبحوا شبكة واسعة النطاق تروج لهذه لأنماط من الحياة والأفعال.
وقالت زاخاروفا: "لقد تحدثوا عن كل ذلك في البرامج الحوارية في وقت متأخر من الليل، وفي المقابلات، وأداروا أعينهم، واستخدموا تعابير مختلفة لإظهار وعيهم، وحتى مشاركتهم، دون أن يقولوا الحقيقة حول ما كان يحدث هناك. لقد كان الجميع متورطين في هذا، حرفيًا، حرفيا متورطين في كل شيء".
وأفاد الفنان الجزائري، عماد الدين مدادي، تعليقا على موضوع مغني الراب الأمريكي "ديدي" المتهم في جرائم جنائية بأن الفنان يجب أن يتمتع بأخلاق المهنة.
وأجاب مدادي لوكالة "سبوتنيك" حول الصمت من قبل المجتمع الأمريكي تجاه مغني الراب "ديدي" وكيف يمكن استخدام الفن والغناء كغطاء سياسي لجرائم أخرى، قائلا: "الإنسان بطبعه عندما يصل إلى المراكز المتقدمة في المجتمع يستعمل مكانته لتأثير على معجبيه لغايات أخرى غير أخلاقية، لذلك يجب على الفنان أن يتحلى بأخلاقيات المهنة".
وحول ما إذا كانت هناك جهات دفعته إلى هذه الأفعال، أجاب: "ليس لدي اطلاع كامل على الموضوع ولكن بحسب الأخبار هناك عدة شخصيات أخرى معه وتسانده في هذه الجرائم الأخلاقية".
وأوضح الفنان أن المجتمعات لا تعلم ما يوجد خلف الكواليس، وأن الناس لا ترى حياة الفنان، و"ما وراء الكواليس عالم آخر"، مضيفا: "يجب على الفنان أن لا يفقد أخلاقيات المهنة".
وتم رفع دعاوى اعتداء جنسي ضد مغني الراب في عدة مناسبات، وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت محكمة في نيويورك الموسيقي بالاتجار بالبشر وبتهمة الاستغلال الجنسي، وتنظيم أنشطة إجرامية وتنظيم الدعارة، و"ديدي" محتجز حاليا.
وتصدرت قضية المنتج والمغني الأمريكي الشهير "بي ديدي" حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، مثيرة حالة من الجدل والتساؤلات حول الجرائم التي ارتكبها.