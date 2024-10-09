https://sarabic.ae/20241009/موسكو-الغرب-يلتزم-الصمت-حول-فضيحة-ديدي-الأخلاقية--1093583221.html

موسكو: الغرب يلتزم الصمت حول فضيحة "ديدي" الأخلاقية

موسكو: الغرب يلتزم الصمت حول فضيحة "ديدي" الأخلاقية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الشخصيات العامة والصحفيين الغربيين تعمدوا الصمت حول الفضيحة الأخلاقية المرتبطة بمغني الراب... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T13:36+0000

2024-10-09T13:36+0000

2024-10-09T14:03+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هذا الفعل مستمرا لعقود، في مواقع ومدن مركزية في الولايات المتحدة الأمريكية".وأضافت زاخاروفا أن أعضاء النخبة الأمريكية، بما في ذلك هوليوود، أصبحوا شبكة واسعة النطاق تروج لهذه لأنماط من الحياة والأفعال. وأفاد الفنان الجزائري، عماد الدين مدادي، تعليقا على موضوع مغني الراب الأمريكي "ديدي" المتهم في جرائم جنائية بأن الفنان يجب أن يتمتع بأخلاق المهنة.وحول ما إذا كانت هناك جهات دفعته إلى هذه الأفعال، أجاب: "ليس لدي اطلاع كامل على الموضوع ولكن بحسب الأخبار هناك عدة شخصيات أخرى معه وتسانده في هذه الجرائم الأخلاقية".وتم رفع دعاوى اعتداء جنسي ضد مغني الراب في عدة مناسبات، وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت محكمة في نيويورك الموسيقي بالاتجار بالبشر وبتهمة الاستغلال الجنسي، وتنظيم أنشطة إجرامية وتنظيم الدعارة، و"ديدي" محتجز حاليا.وتصدرت قضية المنتج والمغني الأمريكي الشهير "بي ديدي" حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، مثيرة حالة من الجدل والتساؤلات حول الجرائم التي ارتكبها.

https://sarabic.ae/20241009/زاخاروفا-على-واشنطن-الاعتناء-بمصير-ضحايا-ديدي-الأخلاقية-من-الأطفال-قبل-المناظرة-بالأخلاق----1093582734.html

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