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الصحة اللبنانية: مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بيروت
الصحة اللبنانية: مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بيروت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على منطقة النويري وسط العاصمة اللبنانية بيروت. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T18:35+0000
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وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان: "اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 117 آخرين بجروح".وأضاف مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الدفاع المدني اللبناني يعمل على سحب الضحايا من تحت الأنقاض لينقلها إلى مستشفيات المناطق المجاورة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو اغتال أحمد مصطفى، قائد منطقة حولا بـ"حزب الله"، والذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفًا أنه اغتال أيضا "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بالحزب في ميس الجبل محمد علي حمدان".
https://sarabic.ae/20241010/مراسل-سبوتنيك-غارتان-إسرائيليتان-على-منطقة-النويري-وسط-العاصمة-اللبنانية-بيروت-1093625002.html
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لبنان, العالم العربي, إسرائيل
الصحة اللبنانية: مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بيروت
18:35 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 19:47 GMT 10.10.2024)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على منطقة النويري وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان: "اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 117 آخرين بجروح".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، اليوم الخميس، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في شارع النويري بمنطقة رأس النبع في العاصمة بيروت.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الدفاع المدني اللبناني يعمل على سحب الضحايا من تحت الأنقاض لينقلها إلى مستشفيات المناطق المجاورة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارات دقيقة استهدفت "مخازن أسلحة ووسائل قتالية" في بيروت وجنوب لبنان، بحسب قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو اغتال أحمد مصطفى، قائد منطقة حولا بـ"حزب الله"، والذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفًا أنه اغتال أيضا "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بالحزب في ميس الجبل محمد علي حمدان".