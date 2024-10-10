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https://sarabic.ae/20241010/المنطقة-العربية-تشهد-ذروة-تساقط-شهب-الثوريات-1093611682.html
المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط "شهب الثوريات"
المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط "شهب الثوريات"
سبوتنيك عربي
صرح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن المنطقة العربية ستشهد اليوم الخميس، ذروة تساقط شهب "الثوريات الجنوبية" هذه السنة. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:48+0000
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وأوضحت بوابة "الأهرام"، أن "شهب الثوريات الجنوبية من الزخات الصغيرة، التي تنتج نحو 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، كما أن هناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية، وتكون أكبر من الشهب المعتادة وأكثر منها سطوعا".وحول توقيت حدوث تلك الذروة، قال أبو زاهرة إن "نقطة إشعاع هذه الشهب سوف ترتفع فوق الأفق الشرقي بعد حوالي الساعة السابعة مساءً، وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر، ومن المحتمل أن تكون الشهب في أفضل أحوالها عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل، عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعة في السماء".يشار إلى أن زخات الشهب تنشط سنويا في توقيت عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، وتنتج تلك الظاهرة بسبب قطع بحجم حبة الحصى تضرب أعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.ولفت أبو زهرة إلى أن "من يريد رؤية شهب "الثوريات الجنوبية" يجب أن يكون في موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل، حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام نجوم "الثور" باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء".ويمكن لمن يرغب في متابعة تلك الظاهرة أن يرصد نحو 4 شهب بالساعة ومن الممكن أن يضيف التدفق الآخر لشهب "الثوريات الشمالية" بعض الشهب في وقت متأخر من الليل وحتى الفجر، علمًا بأن العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.ويتزامن ظهور القمر في طور التربيع الأول مع ذروة نشاط الشهب، وسيغرب ما قبل منتصف الليل تاركًا السماء مظلمة لبقية الليل لمشاهدة الشهب.
https://sarabic.ae/20240720/سماء-الكويت-تشهد-مجموعة-ظواهر-فلكية-1090963411.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط "شهب الثوريات"

09:48 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovichشهب البرشاويات - زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد
شهب البرشاويات - زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
تابعنا عبر
صرح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن المنطقة العربية ستشهد اليوم الخميس، ذروة تساقط شهب "الثوريات الجنوبية" هذه السنة.
وأوضحت بوابة "الأهرام"، أن "شهب الثوريات الجنوبية من الزخات الصغيرة، التي تنتج نحو 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، كما أن هناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية، وتكون أكبر من الشهب المعتادة وأكثر منها سطوعا".
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وحول توقيت حدوث تلك الذروة، قال أبو زاهرة إن "نقطة إشعاع هذه الشهب سوف ترتفع فوق الأفق الشرقي بعد حوالي الساعة السابعة مساءً، وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر، ومن المحتمل أن تكون الشهب في أفضل أحوالها عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل، عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعة في السماء".
يشار إلى أن زخات الشهب تنشط سنويا في توقيت عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، وتنتج تلك الظاهرة بسبب قطع بحجم حبة الحصى تضرب أعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.
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ولفت أبو زهرة إلى أن "من يريد رؤية شهب "الثوريات الجنوبية" يجب أن يكون في موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل، حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام نجوم "الثور" باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء".
ويمكن لمن يرغب في متابعة تلك الظاهرة أن يرصد نحو 4 شهب بالساعة ومن الممكن أن يضيف التدفق الآخر لشهب "الثوريات الشمالية" بعض الشهب في وقت متأخر من الليل وحتى الفجر، علمًا بأن العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.
ويتزامن ظهور القمر في طور التربيع الأول مع ذروة نشاط الشهب، وسيغرب ما قبل منتصف الليل تاركًا السماء مظلمة لبقية الليل لمشاهدة الشهب.
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