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https://sarabic.ae/20241010/رافائيل-نادال-يعلن-اعتزال-التنس-نهائيا-1093613818.html
رافائيل نادال يعلن اعتزال التنس نهائيا
رافائيل نادال يعلن اعتزال التنس نهائيا
سبوتنيك عربي
أعلن نجم التنس الإسباني الدولي رافائيل نادال، اليوم الخميس، قراراه باعتزال اللعب بشكل نهائي، بعد مسيرة نجاح ظل خلالها ضمن أفضل لاعبي التنس في العالم، لأكثر من... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T11:04+0000
2024-10-10T11:04+0000
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وقال موقع "thetennisgazette"، إن "نجم نادال لمع في سماء التنس، في عام 2001، وفاز بأول ألقابه الـ14 في بطولة فرنسا المفتوحة بعد 4 سنوات".وأوضح الموقع أن "نادال، يبلغ من العمر 38 عاما، حيث ولد في 3 يونيو (حزيران) عام 1986 في ماناكور مايوركا، أكبر جزر البليار، والتي تنتمي إلى إسبانيا، وهو يعيش الآن في بورتو كريستو، بالقرب من ماناكور، حيث توجد أكاديمية "رافائيل نادال"، منذ عام 2016".ويبلغ طول نادال 6 أقدام وبوصة واحدة (1.85 متر)، وهو متوسط ​​الطول بين لاعبي اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وهو ذات طول منافسه التقليدي روجير فيدرر.ومن المنتظر أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للمرة الأخيرة مع إسبانيا، في نهائيات كأس "ديفيز"، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وقال نادال، في رسالة فيديو نُشرت اليوم الخميس: "أنا هنا لأخبركم أنني سأعتزل التنس الاحترافي، الحقيقة هي أن الأعوام الماضية كانت صعبة للغاية، خاصة العامين الأخيرين".وتُوج نادال بـ22 لقبا في البطولات الكبرى، بواقع 2 في أستراليا المفتوحة ومثلهما في ويمبلدون، بجانب 14 في فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، و4 في أمريكا المفتوحة، وبلغ أعلى تصنيف له على المستوى الدولي، عندما تربّع على الصدارة، في شهر أغسطس/ آب من العام 2008.كما فاز نادال بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي خلال دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، وحقق ذات الإنجاز على المستوى الزوجي في "ريو دي جانيرو 2016".
https://sarabic.ae/20230118/نادال-يودع-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-من-الدور-الثاني-1072419555.html
https://sarabic.ae/20220923/فيدرير-يسدل-الستار-على-مسيرته-بمباراة-خاصة-جدا-أمام-نادال-1068160761.html
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رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

رافائيل نادال يعلن اعتزال التنس نهائيا

11:04 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورنجم التنس الإسباني رافائيل نادال
نجم التنس الإسباني رافائيل نادال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Alexei Filippov
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أعلن نجم التنس الإسباني الدولي رافائيل نادال، اليوم الخميس، قراراه باعتزال اللعب بشكل نهائي، بعد مسيرة نجاح ظل خلالها ضمن أفضل لاعبي التنس في العالم، لأكثر من 20 عاما.
وقال موقع "thetennisgazette"، إن "نجم نادال لمع في سماء التنس، في عام 2001، وفاز بأول ألقابه الـ14 في بطولة فرنسا المفتوحة بعد 4 سنوات".
وأوضح الموقع أن "نادال، يبلغ من العمر 38 عاما، حيث ولد في 3 يونيو (حزيران) عام 1986 في ماناكور مايوركا، أكبر جزر البليار، والتي تنتمي إلى إسبانيا، وهو يعيش الآن في بورتو كريستو، بالقرب من ماناكور، حيث توجد أكاديمية "رافائيل نادال"، منذ عام 2016".
الاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
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نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني
18 يناير 2023, 09:46 GMT
ويبلغ طول نادال 6 أقدام وبوصة واحدة (1.85 متر)، وهو متوسط ​​الطول بين لاعبي اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وهو ذات طول منافسه التقليدي روجير فيدرر.
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للمرة الأخيرة مع إسبانيا، في نهائيات كأس "ديفيز"، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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فيدرير يسدل الستار على مسيرته بمباراة "خاصة جدا" أمام نادال
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وقال نادال، في رسالة فيديو نُشرت اليوم الخميس: "أنا هنا لأخبركم أنني سأعتزل التنس الاحترافي، الحقيقة هي أن الأعوام الماضية كانت صعبة للغاية، خاصة العامين الأخيرين".
وتُوج نادال بـ22 لقبا في البطولات الكبرى، بواقع 2 في أستراليا المفتوحة ومثلهما في ويمبلدون، بجانب 14 في فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، و4 في أمريكا المفتوحة، وبلغ أعلى تصنيف له على المستوى الدولي، عندما تربّع على الصدارة، في شهر أغسطس/ آب من العام 2008.
كما فاز نادال بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي خلال دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، وحقق ذات الإنجاز على المستوى الزوجي في "ريو دي جانيرو 2016".
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