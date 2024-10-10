https://sarabic.ae/20241010/عالم-يحذر-من-اشتداد-عاصفة-مغناطيسية-بسبب-انبعاثات-البلازما-1093623303.html
عالم يحذر من اشتداد عاصفة مغناطيسية بسبب انبعاثات البلازما
عالم يحذر من اشتداد عاصفة مغناطيسية بسبب انبعاثات البلازما
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن انبعاثات البلازما، بعد توهج قوي على الشمس، وصلت... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T16:34+0000
2024-10-10T16:34+0000
2024-10-10T16:34+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وقال بوغاتشيف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "وصلت انبعاثات البلازما من توهج الفئة "إكس" الذي حدث أمس إلى الأرض، وفقًا للبيانات الواردة من الشبكة العالمية للمراصد المغناطيسية، تحدث حاليا عاصفة مغناطيسية كوكبية من المستوى الثالث، ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة".وأردف: "تبلغ سرعة الرياح الشمسية في محيط الأرض الآن، نحو 700-800 كيلومتر في الثانية، وهو أعلى بمرتين من المعتاد، وزادت كثافة الغاز بنحو 30 مرة على الأرض، وفقا للتقديرات، ستستمر سحابة البلازما الشمسية لمدة يومين إضافيين على الأقل".
https://sarabic.ae/20241010/طريقة-سهلة-لإطالة-العمر-تحددها-دراسة-واعدة-1093619548.html
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روسيا, علوم
عالم يحذر من اشتداد عاصفة مغناطيسية بسبب انبعاثات البلازما
صرح سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن انبعاثات البلازما، بعد توهج قوي على الشمس، وصلت إلى الأرض وأدت لحدوث عاصفة مغناطيسية قوية، من المتوقع أن تشتد.
وقال بوغاتشيف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "وصلت انبعاثات البلازما من توهج الفئة "إكس" الذي حدث أمس إلى الأرض، وفقًا للبيانات الواردة من الشبكة العالمية للمراصد المغناطيسية، تحدث حاليا عاصفة مغناطيسية كوكبية من المستوى الثالث، ومن المتوقع أن تشتد خلال الساعات المقبلة".
وأشار بوغاتشيف، إلى أن منطقة الشفق القطبي تقع الآن بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، وتتوسع بسرعة نحو خطوط العرض الوسطى، وحسب البيانات، بحلول الساعة 20-22 بتوقيت موسكو، ستنخفض على الأقل إلى خطوط عرض موسكو وسانت بطرسبورغ.
وأردف: "تبلغ سرعة الرياح الشمسية في محيط الأرض الآن، نحو 700-800 كيلومتر في الثانية، وهو أعلى بمرتين من المعتاد، وزادت كثافة الغاز بنحو 30 مرة على الأرض، وفقا للتقديرات، ستستمر سحابة البلازما الشمسية لمدة يومين إضافيين على الأقل".