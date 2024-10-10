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https://sarabic.ae/20241010/وجه-إنسان-غريب-على-المريخ-بعدسة-ناسا-صور-1093614487.html
وجه إنسان غريب على المريخ بعدسة "ناسا"... صور
وجه إنسان غريب على المريخ بعدسة "ناسا"... صور
سبوتنيك عربي
رصدت مركبة "بيرسيفيرانس" الفضائية، وجود قطعة صخرية فريدة على سطح كوكب المريخ، لها ملامح شبيهة بوجه الإنسان. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المركبة التابعة لـ"ناسا"، التقطت صورا لـ"صخرة غريبة"، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.ووفقا لـ"ناسا"، فإن فوهة جيزيرو هي منطقة يبلغ عرضها 28 ميلا (نحو 45 كيلومترا)، على سطح المريخ، ربما غمرتها المياه ذات يوم. وتبدو الصخرة، كأنها منحوتة بفعل فاعل، فهي شبيهة برأس مسطح إلى حد ما، مع ملامح كاملة كالعيون والفم. الجدير بالذكر أن فوهة جيزيرو كانت "تعج بالمياه منذ نحو 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".
https://sarabic.ae/20241010/اكتشاف-مجرة-يمكنها-تفسير-كيفية-نشأة-الكون-صور-1093603135.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

وجه إنسان غريب على المريخ بعدسة "ناسا"... صور

11:45 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 12:36 GMT 10.10.2024)
© Photo / unsplash/ nasaحصيات المريخ
حصيات المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Photo / unsplash/ nasa
تابعنا عبر
رصدت مركبة "بيرسيفيرانس" الفضائية، وجود قطعة صخرية فريدة على سطح كوكب المريخ، لها ملامح شبيهة بوجه الإنسان.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المركبة التابعة لـ"ناسا"، التقطت صورا لـ"صخرة غريبة"، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.
ووفقا لـ"ناسا"، فإن فوهة جيزيرو هي منطقة يبلغ عرضها 28 ميلا (نحو 45 كيلومترا)، على سطح المريخ، ربما غمرتها المياه ذات يوم. وتبدو الصخرة، كأنها منحوتة بفعل فاعل، فهي شبيهة برأس مسطح إلى حد ما، مع ملامح كاملة كالعيون والفم.
مجرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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وتم رصد الصخرة، حينما كانت المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس"، وهي عبارة عن مختبر متنقل بحجم السيارة ويتم التحكم فيها عن بعد، تستكشف موقع اصطدام إحدى الكويكبات بالمريخ، منذ فبراير/ شباط 2021.

الجدير بالذكر أن فوهة جيزيرو كانت "تعج بالمياه منذ نحو 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".
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