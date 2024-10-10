وجه إنسان غريب على المريخ بعدسة "ناسا"... صور
11:45 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 12:36 GMT 10.10.2024)
© Photo / unsplash/ nasaحصيات المريخ
© Photo / unsplash/ nasa
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رصدت مركبة "بيرسيفيرانس" الفضائية، وجود قطعة صخرية فريدة على سطح كوكب المريخ، لها ملامح شبيهة بوجه الإنسان.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المركبة التابعة لـ"ناسا"، التقطت صورا لـ"صخرة غريبة"، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء شق طريقها عبر فوهة جيزيرو.
Панорамное видео от НАСА поверхности планеты Марс. pic.twitter.com/v4orbro0CW— ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) June 13, 2019
ووفقا لـ"ناسا"، فإن فوهة جيزيرو هي منطقة يبلغ عرضها 28 ميلا (نحو 45 كيلومترا)، على سطح المريخ، ربما غمرتها المياه ذات يوم. وتبدو الصخرة، كأنها منحوتة بفعل فاعل، فهي شبيهة برأس مسطح إلى حد ما، مع ملامح كاملة كالعيون والفم.
وتم رصد الصخرة، حينما كانت المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس"، وهي عبارة عن مختبر متنقل بحجم السيارة ويتم التحكم فيها عن بعد، تستكشف موقع اصطدام إحدى الكويكبات بالمريخ، منذ فبراير/ شباط 2021.
[AHORA] En Marte, la NASA fotografió un "rostro humano". 📸 https://t.co/xaDVwSgXBY pic.twitter.com/dxGyHPOUYn— ElCanciller.com (@elcancillercom) October 9, 2024
الجدير بالذكر أن فوهة جيزيرو كانت "تعج بالمياه منذ نحو 3.7 مليار سنة، مع وجود أدلة على وجود بحيرة قديمة مفقودة".