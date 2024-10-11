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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ملفات ساخنة
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11:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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https://sarabic.ae/20241011/الكاميرا-تكشف-سرا-موقف-محرج-لكامالا-هاريس-على-الهواء-مباشرة-فيديو--1093654932.html
الكاميرا تكشف سرا... موقف محرج لكامالا هاريس على الهواء مباشرة... فيديو
الكاميرا تكشف سرا... موقف محرج لكامالا هاريس على الهواء مباشرة... فيديو
سبوتنيك عربي
عرضت محطة ناطقة بالإسبانية في لاس فيغاس، بالخطأ دليلًا على أن المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس كانت تستخدم جهاز تلقين يعرض عليه الكلام الذي... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T13:29+0000
2024-10-11T13:29+0000
مجتمع
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أثناء المقابلة التي بثت على الهواء مباشرة مع شبكة "يونيفيجن" الناطقة بالإسبانية في لاس فيغاس، أمس، ضمن حملة هاريس لجذب الناخبين من أصول إسبانية للإدلاء بأصواتهم لها في يوم الانتخابات، عرضت المحطة بالخطأ دليلًا على أن المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس كانت تستخدم جهاز تلقين يعرض عليه الكلام الذي كان يجب أن تتحدثه خلال المقابلة على الهواء مباشرة.فريق عمل المحطة أصابتهم حالة من الذعر والارتباك عندما أدركوا أنهم أظهروا جهاز التلقين في البث المباشر وسارعوا إلى إطفائه.
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نادي الفيديو

الكاميرا تكشف سرا... موقف محرج لكامالا هاريس على الهواء مباشرة... فيديو

13:29 GMT 11.10.2024
© Photo / x.comموقف محرج لكامالا هاريس أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة
موقف محرج لكامالا هاريس أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Photo / x.com
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عرضت محطة ناطقة بالإسبانية في لاس فيغاس، بالخطأ دليلًا على أن المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس كانت تستخدم جهاز تلقين يعرض عليه الكلام الذي كان يجب أن تتحدثه خلال المقابلة على الهواء مباشرة.
أثناء المقابلة التي بثت على الهواء مباشرة مع شبكة "يونيفيجن" الناطقة بالإسبانية في لاس فيغاس، أمس، ضمن حملة هاريس لجذب الناخبين من أصول إسبانية للإدلاء بأصواتهم لها في يوم الانتخابات، عرضت المحطة بالخطأ دليلًا على أن المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس كانت تستخدم جهاز تلقين يعرض عليه الكلام الذي كان يجب أن تتحدثه خلال المقابلة على الهواء مباشرة.
فريق عمل المحطة أصابتهم حالة من الذعر والارتباك عندما أدركوا أنهم أظهروا جهاز التلقين في البث المباشر وسارعوا إلى إطفائه.
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