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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/الناتو-يعتزم-مراجعة-السياسات-الطويلة-الأمد-تجاه-روسيا--1093665311.html
الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا
الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزراء دفاع الناتو سيبدأون الأسبوع المقبل بمراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:22+0000
2024-10-11T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، أنه "تعتزم دول الناتو إجراء مناقشات داخل الحلف ومناقشة القانون التأسيسي للناتو، ولقد حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار المواقف المحددة تجاه روسيا".أيضًا، وفقًا للمنشور، يشعر بعض أعضاء الناتو بالقلق من أن الاستراتيجية الجديدة المفرطة في العدوانية يمكن أن ترسل إشارة مزعزعة للاستقرار إلى روسيا.وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20241011/قوات-روسية-تنفذ-عملية-إخلاء-ناجحة-لطاقم-دبابة-أمام-أنظار-القوات-الأوكرانية-فيديو-1093658770.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا

20:22 GMT 11.10.2024
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزراء دفاع الناتو سيبدأون الأسبوع المقبل بمراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، أنه "تعتزم دول الناتو إجراء مناقشات داخل الحلف ومناقشة القانون التأسيسي للناتو، ولقد حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار المواقف المحددة تجاه روسيا".
وأوضح المسؤول أن مسودة الاستراتيجية المستقبلية لم يتم إعدادها بعد، وأن التبعات العسكرية للتغييرات المقترحة ستكون محدودة.
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تنفذ عملية إخلاء ناجحة لطاقم دبابة أمام أنظار القوات الأوكرانية... فيديو
15:33 GMT
أيضًا، وفقًا للمنشور، يشعر بعض أعضاء الناتو بالقلق من أن الاستراتيجية الجديدة المفرطة في العدوانية يمكن أن ترسل إشارة مزعزعة للاستقرار إلى روسيا.
في الآونة الأخيرة، تم التعبير بشكل متزايد في الغرب عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا.
وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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