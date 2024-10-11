https://sarabic.ae/20241011/الناتو-يعتزم-مراجعة-السياسات-الطويلة-الأمد-تجاه-روسيا--1093665311.html
الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا
الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزراء دفاع الناتو سيبدأون الأسبوع المقبل بمراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:22+0000
2024-10-11T20:22+0000
2024-10-11T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، أنه "تعتزم دول الناتو إجراء مناقشات داخل الحلف ومناقشة القانون التأسيسي للناتو، ولقد حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار المواقف المحددة تجاه روسيا".أيضًا، وفقًا للمنشور، يشعر بعض أعضاء الناتو بالقلق من أن الاستراتيجية الجديدة المفرطة في العدوانية يمكن أن ترسل إشارة مزعزعة للاستقرار إلى روسيا.وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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روسيا, الناتو
الناتو يعتزم مراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزراء دفاع الناتو سيبدأون الأسبوع المقبل بمراجعة السياسات الطويلة الأمد تجاه روسيا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، أنه "تعتزم دول الناتو إجراء مناقشات داخل الحلف ومناقشة القانون التأسيسي للناتو، ولقد حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار المواقف المحددة تجاه روسيا".
وأوضح المسؤول أن مسودة الاستراتيجية المستقبلية لم يتم إعدادها بعد، وأن التبعات العسكرية للتغييرات المقترحة ستكون محدودة.
أيضًا، وفقًا للمنشور، يشعر بعض أعضاء الناتو بالقلق من أن الاستراتيجية الجديدة المفرطة في العدوانية يمكن أن ترسل إشارة مزعزعة للاستقرار إلى روسيا.
في الآونة الأخيرة، تم التعبير بشكل متزايد في الغرب عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا.
وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.