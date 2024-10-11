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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
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انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يصل-إلى-تركمانستان-في-زيارة-رسمية-1093630370.html
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في زيارة رسمية، بحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك". 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T01:57+0000
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تأتي الزيارة في إطار المشاركة في المنتدى الدولي بعنوان "ترابط الأزمنة والحضارات – أساس السلام والتنمية"، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والفيلسوف التركماني ماغتي مجولي بيراجي.خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا للجدول المعلن.وأشار مستشار الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق إلى أن المنتدى سيشهد حضور عدد من قادة الدول المجاورة. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، أوزبكستان، ودول أخرى في هذا الحدث المهم.
https://sarabic.ae/20220610/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-التركماني-الجديد-في-الكرملين-1063389459.html
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فلاديمير بوتين, تركمانستان, تركمانستان, أخبار تركمانستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, تركمانستان, تركمانستان, أخبار تركمانستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية

01:57 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في زيارة رسمية، بحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك".
تأتي الزيارة في إطار المشاركة في المنتدى الدولي بعنوان "ترابط الأزمنة والحضارات – أساس السلام والتنمية"، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والفيلسوف التركماني ماغتي مجولي بيراجي.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
بوتين خلال لقائه رئيس تركمانستان: زيارتكم لروسيا تتحدث عن العلاقات الخاصة بين البلدين
10 يونيو 2022, 12:01 GMT
خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا للجدول المعلن.
وأشار مستشار الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق إلى أن المنتدى سيشهد حضور عدد من قادة الدول المجاورة. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، أوزبكستان، ودول أخرى في هذا الحدث المهم.
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