https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يصل-إلى-تركمانستان-في-زيارة-رسمية-1093630370.html
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في زيارة رسمية، بحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك". 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T01:57+0000
2024-10-11T01:57+0000
2024-10-11T01:57+0000
فلاديمير بوتين
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تأتي الزيارة في إطار المشاركة في المنتدى الدولي بعنوان "ترابط الأزمنة والحضارات – أساس السلام والتنمية"، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والفيلسوف التركماني ماغتي مجولي بيراجي.خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا للجدول المعلن.وأشار مستشار الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق إلى أن المنتدى سيشهد حضور عدد من قادة الدول المجاورة. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، أوزبكستان، ودول أخرى في هذا الحدث المهم.
https://sarabic.ae/20220610/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-التركماني-الجديد-في-الكرملين-1063389459.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, تركمانستان, تركمانستان, أخبار تركمانستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, تركمانستان, تركمانستان, أخبار تركمانستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يصل إلى تركمانستان في زيارة رسمية
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في زيارة رسمية، بحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك".
تأتي الزيارة في إطار المشاركة في المنتدى الدولي بعنوان "ترابط الأزمنة والحضارات – أساس السلام والتنمية"، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والفيلسوف التركماني ماغتي مجولي بيراجي.
خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الرئيس بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا للجدول المعلن.
وأشار مستشار الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق إلى أن المنتدى سيشهد حضور عدد من قادة الدول المجاورة
. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن كازاخستان، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، أوزبكستان، ودول أخرى في هذا الحدث المهم.