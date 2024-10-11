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https://sarabic.ae/20241011/تقرير-خطط-إسرائيل-لضرب-إيران-لا-تزال-أكثر-عدوانية-مما-ترغب-أمريكا-1093633483.html
تقرير: خطط إسرائيل لضرب إيران لا تزال أكثر عدوانية مما ترغب أمريكا
تقرير: خطط إسرائيل لضرب إيران لا تزال أكثر عدوانية مما ترغب أمريكا
سبوتنيك عربي
اقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوصل إلى تفاهم بشأن نطاق الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T07:26+0000
2024-10-11T07:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
بنيامين نتنياهو
جو بايدن
العالم
الأخبار
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما يوم الأربعاء الماضي.وكشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تقبلت فكرة أن إسرائيل ستشن هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على "أهداف معينة" إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير.وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول طبيعة ونطاق الهجوم قد تقلصت.فيما أضاف مسؤول أمريكي آخر أن الإدارة أصبحت أقل توترا بشأن خطط إسرائيل بعد المحادثة بين بايدن ونتنياهو.يشار إلى أن بايدن كان حث إسرائيل، الأسبوع الماضي، على تجنب استهداف المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.في حين أكد مسؤولون إسرائيليون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وفي المقابل، توعدت السلطات الإيرانية برد أقوى من السابق في حال طال الهجوم الإسرائيلي مواقع داخل البلاد.وتأتي المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو بعد أسبوع من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ردا على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله والرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.
https://sarabic.ae/20241009/غالانت-ردنا-على-إيران-سيكون-فتاكا-ومفاجئا-1093595820.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, العالم, الأخبار

تقرير: خطط إسرائيل لضرب إيران لا تزال أكثر عدوانية مما ترغب أمريكا

07:26 GMT 11.10.2024
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Photo / Lockheed Martin
تابعنا عبر
اقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التوصل إلى تفاهم بشأن نطاق الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما يوم الأربعاء الماضي.
وكشف مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تقبلت فكرة أن إسرائيل ستشن هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على "أهداف معينة" إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن الخطط الحالية لا تزال أكثر حدة وعداونية مما تفضله الإدارة الأمريكية.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول طبيعة ونطاق الهجوم قد تقلصت.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
غالانت: ردنا على إيران سيكون فتاكا ومفاجئا
9 أكتوبر, 19:24 GMT
فيما أضاف مسؤول أمريكي آخر أن الإدارة أصبحت أقل توترا بشأن خطط إسرائيل بعد المحادثة بين بايدن ونتنياهو.
يشار إلى أن بايدن كان حث إسرائيل، الأسبوع الماضي، على تجنب استهداف المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.
في حين أكد مسؤولون إسرائيليون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. وفي المقابل، توعدت السلطات الإيرانية برد أقوى من السابق في حال طال الهجوم الإسرائيلي مواقع داخل البلاد.
وتأتي المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو بعد أسبوع من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، ردا على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله والرئيس السابق لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.
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