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https://sarabic.ae/20241011/مشاهد-تخطف-الأنفاس-للحظة-إنقاذ-رجل-غرق-قاربه-في-إعصار-ميلتون-بمروحية-فيديو--1093651601.html
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
سبوتنيك عربي
أنقذ خفر السواحل رجلا جرفه إعصار "ميلتون" قبالة ساحل فلوريدا الأمريكية في مياه المحيط، وكان الرجل في البحر على متن قارب صيد، قبل ساعات من وصول الإعصار إلى... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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واتصل الرجل بخفر السواحل وطلب المساعدة، لكن الإعصار قطع الاتصال، وبعد يوم واحد، عثر عليه رجال الإنقاذ على بعد 48 كيلومترًا قبالة ساحل فلوريدا وكان متمسكًا بثلاجة.وتم إنقاذ رجل آخر عثر عليه على متن قارب مقلوب على بعد أكثر من 100 كيلومتر قبالة سواحل المكسيك.
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مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو

11:40 GMT 11.10.2024
© Photo / x.comمشاهد تخطف الأنفاس للحظة انقاذ رجل غرق قاربة في إعصار "ميلتون" بمروحية
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة انقاذ رجل غرق قاربة في إعصار ميلتون بمروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أنقذ خفر السواحل رجلا جرفه إعصار "ميلتون" قبالة ساحل فلوريدا الأمريكية في مياه المحيط، وكان الرجل في البحر على متن قارب صيد، قبل ساعات من وصول الإعصار إلى اليابسة.
واتصل الرجل بخفر السواحل وطلب المساعدة، لكن الإعصار قطع الاتصال، وبعد يوم واحد، عثر عليه رجال الإنقاذ على بعد 48 كيلومترًا قبالة ساحل فلوريدا وكان متمسكًا بثلاجة.
وتم إنقاذ رجل آخر عثر عليه على متن قارب مقلوب على بعد أكثر من 100 كيلومتر قبالة سواحل المكسيك.
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