https://sarabic.ae/20241011/مشاهد-تخطف-الأنفاس-للحظة-إنقاذ-رجل-غرق-قاربه-في-إعصار-ميلتون-بمروحية-فيديو--1093651601.html
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
سبوتنيك عربي
أنقذ خفر السواحل رجلا جرفه إعصار "ميلتون" قبالة ساحل فلوريدا الأمريكية في مياه المحيط، وكان الرجل في البحر على متن قارب صيد، قبل ساعات من وصول الإعصار إلى... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T11:40+0000
2024-10-11T11:40+0000
2024-10-11T11:40+0000
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واتصل الرجل بخفر السواحل وطلب المساعدة، لكن الإعصار قطع الاتصال، وبعد يوم واحد، عثر عليه رجال الإنقاذ على بعد 48 كيلومترًا قبالة ساحل فلوريدا وكان متمسكًا بثلاجة.وتم إنقاذ رجل آخر عثر عليه على متن قارب مقلوب على بعد أكثر من 100 كيلومتر قبالة سواحل المكسيك.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
أنقذ خفر السواحل رجلا جرفه إعصار "ميلتون" قبالة ساحل فلوريدا الأمريكية في مياه المحيط، وكان الرجل في البحر على متن قارب صيد، قبل ساعات من وصول الإعصار إلى اليابسة.
واتصل الرجل بخفر السواحل وطلب المساعدة، لكن الإعصار قطع الاتصال، وبعد يوم واحد، عثر عليه رجال الإنقاذ على بعد 48 كيلومترًا قبالة ساحل فلوريدا وكان متمسكًا بثلاجة.
وتم إنقاذ رجل آخر عثر عليه على متن قارب مقلوب على بعد أكثر من 100 كيلومتر قبالة سواحل المكسيك.