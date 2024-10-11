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مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
سبوتنيك عربي
تشهد أكبر المدن التجارية الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا، إضراباً عاماً، ومظاهرات شعبية كبيرة، للأسبوع الثاني على التوالي،... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الجمعة 11 تشرين الأول/ أكتوبر، إضراباً عاماً في الأسواق، مع إغلاق جميع المحال التجارية والخروج بمظاهرات شعبية كبيرة في جميع أحياء ومناطق المدينة ،وذلك رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين، ورفضهم القاطع للمناهج "الكردي".وبين صالح العلي أحد سكان منبج والعامل في مجال التعليم والتربية لوكالة "سبوتنيك"، أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، وهم مستمرون فيه للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقيام "قسد" بفرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، والتي تحمل في طياتها الكثير من المغالطات والتزوير للتاريخ والمبادئ الدينية".وتابع العلي أن سكان منطقة منبج من كافة المكونات خصوصاً أبناء القبائل العربية متمسكين بالمناهج الحكومية السورية الصادرة عن وزارة التربية الحكومية، وأنهم مستمرون بمظاهراتهم حتى أن تعدل قوات "قسد" عن غايتها المدعومة من الاحتلال الأمريكي والكيان الصهيوني.وأشار المحمد إلى أن جميع سكان مدينة منبج من كافة المكونات خرجوا، اليوم الجمعة، بمظاهرات واعتصامات شعبية رفضاً لهذه المناهج التي لا تحترم خصوية المجتمع السوري من النواحي كافة خصوصاً الدينية والاجتماعية والتاريخية، باعتبارها تشويه كامل لم ذكر.وكان طلاب ومعلمو مدينة منبج اعلنوا إضرابا عن العملية التعليمية رفضا للمناهج التي فرضها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتهم شمالي سوريا، منذ بداية الأسبوع الماضي ، حيث قامت مجموعة منهم بمهاجمة إحدى السيارات المحملة بالكتب ورميها بالحجارة وتمزيق عدد كبر منها.وتشهد مناطق سيطرة ونفوذ الجيش الأمريكي و قوات "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات العشائرية ضد ممارسات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن

17:33 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Atia Al atia
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تشهد أكبر المدن التجارية الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا، إضراباً عاماً، ومظاهرات شعبية كبيرة، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على ممارساتهم بحق سكان المدينة وأبناء القبائل العربية، ورفضاً للمناهج المؤدلجة والمسيسة التي يفرضونها عليهم متمسكين بالمنهاج التعليمي الحكومي للدولة السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الجمعة 11 تشرين الأول/ أكتوبر، إضراباً عاماً في الأسواق، مع إغلاق جميع المحال التجارية والخروج بمظاهرات شعبية كبيرة في جميع أحياء ومناطق المدينة ،وذلك رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين، ورفضهم القاطع للمناهج "الكردي".
وتابع المراسل أن المظاهرات تركزت أمام مراكز قوات "قسد" وقام المتظاهرون بترديد شعارات ضد سياستها وضد فرضها لمناهج تعليمي غريب عن مبادئ المجتمع السوري.
وبين صالح العلي أحد سكان منبج والعامل في مجال التعليم والتربية لوكالة "سبوتنيك"، أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، وهم مستمرون فيه للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقيام "قسد" بفرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، والتي تحمل في طياتها الكثير من المغالطات والتزوير للتاريخ والمبادئ الدينية".
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
© Sputnik . Atia Al atia
وتابع العلي أن سكان منطقة منبج من كافة المكونات خصوصاً أبناء القبائل العربية متمسكين بالمناهج الحكومية السورية الصادرة عن وزارة التربية الحكومية، وأنهم مستمرون بمظاهراتهم حتى أن تعدل قوات "قسد" عن غايتها المدعومة من الاحتلال الأمريكي والكيان الصهيوني.
وأشار المحمد إلى أن جميع سكان مدينة منبج من كافة المكونات خرجوا، اليوم الجمعة، بمظاهرات واعتصامات شعبية رفضاً لهذه المناهج التي لا تحترم خصوية المجتمع السوري من النواحي كافة خصوصاً الدينية والاجتماعية والتاريخية، باعتبارها تشويه كامل لم ذكر.
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
© Sputnik . Atia Al atia

وأوضح أن المتظاهرين هاجموا مايسمى "المجمع التربوي " التابع لهيئة التربية والتعليم التابعة لقسد، كما تظاهروا أمام مبنى ما يسمى "مجلس منبج" مطالبين برفع أيديهم عن مدارس أبنائهم، مؤكداً أن المدينة تشهد حالة من التوتر والاستنفار.

وكان طلاب ومعلمو مدينة منبج اعلنوا إضرابا عن العملية التعليمية رفضا للمناهج التي فرضها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في مناطق سيطرتهم شمالي سوريا، منذ بداية الأسبوع الماضي ، حيث قامت مجموعة منهم بمهاجمة إحدى السيارات المحملة بالكتب ورميها بالحجارة وتمزيق عدد كبر منها.
© Sputnik . Atia Al atia مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
مظاهرات تعم مدينة منبج السورية رفضا للمناهج التعليمية التي فرضها مسلحون موالون لواشنطن
© Sputnik . Atia Al atia
وتشهد مناطق سيطرة ونفوذ الجيش الأمريكي و قوات "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات العشائرية ضد ممارسات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.
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