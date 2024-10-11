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131 مليون دولار في الطريق إلى الأردن بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد
131 مليون دولار في الطريق إلى الأردن بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T06:12+0000
2024-10-11T06:12+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
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وقال الصندوق في بيان، أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.وأوضح البيان أن الاتفاق ما زال بحاجة إلى موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي.وكان البنك الدولي قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الأردني سيشهد تباطؤا طفيفا في عام 2024، مع توقع نمو يصل إلى 2.4%، بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والإنشاءات.ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة واضحة في عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%.ووفقا للبنك الدولي، يواصل الأردن العمل على تحسين أوضاعه المالية العامة، حيث تمكن من تقليص عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2023، بفضل خفض النفقات، وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5% من الناتج المحلي.
https://sarabic.ae/20230901/ما-أهمية-قرار-الأردن-بالتفاوض-على-برنامج-إصلاح-اقتصادي-جديد-مع-صندوق-النقد؟-1080616621.html
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أخبار الأردن, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, الأخبار

131 مليون دولار في الطريق إلى الأردن بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد

06:12 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق في بيان، أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
وأوضح البيان أن الاتفاق ما زال بحاجة إلى موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
ما أهمية قرار الأردن بالتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد؟
1 سبتمبر 2023, 16:47 GMT
وكان البنك الدولي قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الأردني سيشهد تباطؤا طفيفا في عام 2024، مع توقع نمو يصل إلى 2.4%، بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والإنشاءات.
ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة واضحة في عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%.
ووفقا للبنك الدولي، يواصل الأردن العمل على تحسين أوضاعه المالية العامة، حيث تمكن من تقليص عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2023، بفضل خفض النفقات، وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5% من الناتج المحلي.
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