https://sarabic.ae/20241012/أنباء-تثير-جدلا-بين-ملايين-المصريين-هل-تخصم-الحكومة-من-قيمة-المعاشات؟-1093674394.html
أنباء تثير جدلا بين ملايين المصريين... هل تخصم الحكومة من قيمة المعاشات؟
أنباء تثير جدلا بين ملايين المصريين... هل تخصم الحكومة من قيمة المعاشات؟
سبوتنيك عربي
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم خصم نسبة من المعاشات بداية من نوفمبر المقبل. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأخبار المنتشرة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل، مؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصما بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وأكدت الهيئة أن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات.وأشارت إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
https://sarabic.ae/20240625/مدبولي-الحكومة-تسعى-حاليا-لوضع-الآليات-التي-تضمن-إنهاء-أزمة-الكهرباء-في-مصر-1090162019.html
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العالم, العالم العربي, مصر, حول العالم, أخبار العالم الآن
العالم, العالم العربي, مصر, حول العالم, أخبار العالم الآن
أنباء تثير جدلا بين ملايين المصريين... هل تخصم الحكومة من قيمة المعاشات؟
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم خصم نسبة من المعاشات بداية من نوفمبر المقبل.
ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الأخبار المنتشرة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل، مؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصما بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأكدت الهيئة أن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن المعاشات
سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات.
وأشارت إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.