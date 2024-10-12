https://sarabic.ae/20241012/أنباء-عن-نشر-الجيش-الأمريكي-أنظمة-ثاد-الصاروخية-في-إسرائيل-1093692257.html
أنباء عن نشر الجيش الأمريكي أنظمة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل
أنباء عن نشر الجيش الأمريكي أنظمة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحشد أنظمة دفاع جوي متطورة مضادة للصواريخ الباليستية في إسرائيل. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T19:25+0000
2024-10-12T19:25+0000
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وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، إلى أن الأنظمة الصاروخية من نوع "ثاد" سيتم حشدها لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجوم على إيران، رد على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي تعرضت له مؤخرا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي "ثاد" سيتم تشغيلها بواسطة جنود أمريكيين خلال وجودها في إسرائيل. وأفادت تقارير إعلامية أن الهدف من نشر صواريخ "ثاد" في إسرائيل هو التصدي لأي رد انتقامي توعدت به إيران، إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد.وتمتلك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعدد الطبقات لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لكنها جميعا فشلت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية.وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق والرد الإيراني بهجوم صاروخي في أبريل/ نيسان الماضي، ثم القصف الأخير الذي تضمن إطلاق صواريخ فرط صوتية، قالت إيران إنها استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية.وبينما توعدت تل أبيب بالرد، تعهد إيران برد انتقامي غير مسبوق على أي هجوم جديد تقدم عليه إسرائيل.
https://sarabic.ae/20190304/صواريخ-ثاد-إسرائيل-1039505854.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أنباء عن نشر الجيش الأمريكي أنظمة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحشد أنظمة دفاع جوي متطورة مضادة للصواريخ الباليستية في إسرائيل.
وأشارت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، إلى أن الأنظمة الصاروخية من نوع "ثاد" سيتم حشدها لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجوم على إيران، رد على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي تعرضت له مؤخرا.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي
"ثاد" سيتم تشغيلها بواسطة جنود أمريكيين خلال وجودها في إسرائيل.
وأفادت تقارير إعلامية أن الهدف من نشر صواريخ "ثاد" في إسرائيل هو التصدي لأي رد انتقامي توعدت به إيران، إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي جديد.
وتمتلك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعدد الطبقات لاعتراض الصواريخ
قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لكنها جميعا فشلت في اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية.
وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، وخاصة بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق والرد الإيراني بهجوم صاروخي في أبريل/ نيسان الماضي، ثم القصف الأخير الذي تضمن إطلاق صواريخ فرط صوتية، قالت إيران إنها استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية.
وبينما توعدت تل أبيب بالرد، تعهد إيران برد انتقامي غير مسبوق على أي هجوم جديد تقدم عليه إسرائيل.