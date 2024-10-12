https://sarabic.ae/20241012/الاتحاد-الأوروبي-حظر-الـأونروا-في-إسرائيل-سيكون-له-عواقب-كارثية-1093685157.html
الاتحاد الأوروبي: حظر الـ"أونروا" في إسرائيل سيكون له "عواقب كارثية"
الاتحاد الأوروبي: حظر الـ"أونروا" في إسرائيل سيكون له "عواقب كارثية"
سبوتنيك عربي
أكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مبادرة السلطات الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T15:17+0000
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وقال بوريل: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق بالأونروا، والذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان الإسرائيلي".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الـ"أونروا" ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز عن حزب "الليكود"، ويوليا مالينوفسكي عن حزب "يسرائيل بيتنا، ضد الأونروا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
https://sarabic.ae/20241007/المتحدث-باسم-أونروا-يكشف-لـسبوتنيك-عن-خطورة-قرار-الكنيست-وتحركات-الوكالة-لوقفه-1093510893.html
https://sarabic.ae/20240913/متحدث-الأونروا-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-قصفت-الجاعوني-5-مرات-واستهداف-مراكز-الأمم-المتحدة-جنون-1092688853.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأونروا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأونروا
الاتحاد الأوروبي: حظر الـ"أونروا" في إسرائيل سيكون له "عواقب كارثية"
أكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مبادرة السلطات الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" ستكون لها عواقب كارثية.
وقال بوريل: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق بالأونروا، والذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان الإسرائيلي".
وتابع: "يؤيد الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، ويشاركه القلق من أن هذا المشروع إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون له عواقب كارثية وسيمنع وكالات الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم الخدمات والحماية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الـ"أونروا" ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يوم الأحد، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز عن حزب "الليكود"، ويوليا مالينوفسكي عن حزب "يسرائيل بيتنا، ضد الأونروا
، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه، كما ينص مشروع القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا.