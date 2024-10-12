https://sarabic.ae/20241012/الصحة-اللبنانية-7-قتلى-و12-جريحا-في-الغارات-الإسرائيلية-الليلة-على-جنوب-لبنان-1093666812.html
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و12 جريحا في الغارات الإسرائيلية الليلة على جنوب لبنان
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و12 جريحا في الغارات الإسرائيلية الليلة على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص قتلوا خلال القصف الإسرائيلي الليلة الماضية فيما أصيب 12 آخرون. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T03:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الصحة قولها إن، "الغارات الإسرائيلية على البيسارية أدت إلى 3 شهداء و6 جرحى".فما سقط في الغازية شهيد وأصيب في عدلون شخص بجروح، وفقا للوكالة.تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.وبداية أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241011/تحديد-موعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-والكشف-عن-الأهداف-المحتملة-1093665856.html
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لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
الصحة اللبنانية: 7 قتلى و12 جريحا في الغارات الإسرائيلية الليلة على جنوب لبنان
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص قتلوا خلال القصف الإسرائيلي الليلة الماضية فيما أصيب 12 آخرون.
ونقلت وكالة
الأنباء اللبنانية عن الصحة قولها إن، "الغارات الإسرائيلية على البيسارية أدت إلى 3 شهداء و6 جرحى".
وأضافت، أن "3 شهداء سقطوا وأصيب خمسة آخرين بجروح في الغارة على أنصارية".
فما سقط في الغازية شهيد وأصيب في عدلون شخص بجروح، وفقا للوكالة.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي
، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.
وبداية أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.