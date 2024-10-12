https://sarabic.ae/20241012/شيخة-قطرية-تصبح-أول-عربية-تحقق-إنجازا-لم-يحققه-سوى-75-شخصا-حول-العالم-1093692734.html

شيخة قطرية تصبح أول عربية تحقق إنجازا لم يحققه سوى 75 شخصا حول العالم

شيخة قطرية تصبح أول عربية تحقق إنجازا لم يحققه سوى 75 شخصا حول العالم

سبوتنيك عربي

حققت الشيخة القطرية، أسماء بنت ثاني آل ثاني، إنجازا لم يحققه سوى 75 شخصا حول العالم. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأصبحت الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني، أول قطرية وعربية تحقق بطولة "الغراند سلام إكسبلولر"، الخاص بالمكتشفين، بعد وصولها إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وكتبت الشيخة أسماء عن إنجازها، عبر موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "يشرفني بشدة أن أكون أول امرأة عربية وقطرية تحقق هذا الإنجاز".وقالت عن لحظة الوقوف على قمة كارستنز، أمس الجمعة، إن كارستنز هي القمة الأخيرة في رحلتها لإكمال بطولة الجراند سلام إكسبلولر.وتابعت مشيرة إلى أن "الرحلة بدأت عام 2014 بحلم وإصرار على تخطي الصعاب"، لافتة إلى أنها "تعلمت أن المثابرة، بغض النظر عن مدى صعوبة الطريق، تؤتي ثمارها دائما.وتابعت قائلة: "تمثل كل قمة خطوة أقرب إلى تحقيق أحلامي".وتعد بطولة "الغراند سلام إكسبلولر" واحدة من تحديات المغامرات المرموقة في العالم، والتي تتضمن تسلق أعلى قمة في كل قارة والتزلج إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

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