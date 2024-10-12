https://sarabic.ae/20241012/فعل-عجزت-عنه-بعض-الدول-العربية-نيكاراغوا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-إسرائيل-1093667498.html
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، أمس الجمعة، أن حكومة بلادها وبطلب من الرئيس دانيال أورتيغا قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T04:09+0000
2024-10-12T04:09+0000
2024-10-12T04:56+0000
نيكاراغوا
العالم
إسرائيل
قطع علاقات دبلوماسية
طوفان الأقصى
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مكسيكو - سبوتنيك. وقالت روزاريو موريو على أثير التلفزيون الحكومي، "أصدر رئيسنا تعليماته إلى وزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان الوطني، والمضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".وأضافت، أنها (حكومة إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية".وتنضم بذلك نيكاراغوا إلى كل من بوليفيا وكولومبيا اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب السابع من أكتوبر.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف و150 فلسطيينا، وإصابة أكثر من 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sarabic.ae/20231031/بوليفيا-تقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-إسرائيل-بسبب-حربها-على-غزة---عاجل-1082679192.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
نيكاراغوا, العالم, إسرائيل, قطع علاقات دبلوماسية, طوفان الأقصى
نيكاراغوا, العالم, إسرائيل, قطع علاقات دبلوماسية, طوفان الأقصى
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
04:09 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 04:56 GMT 12.10.2024)
أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، أمس الجمعة، أن حكومة بلادها وبطلب من الرئيس دانيال أورتيغا قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
مكسيكو - سبوتنيك. وقالت روزاريو موريو على أثير التلفزيون الحكومي، "أصدر رئيسنا تعليماته إلى وزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان الوطني، والمضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل
الفاشية والمجرمة".
وأضافت، أنها (حكومة إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية".
31 أكتوبر 2023, 20:34 GMT
وتنضم بذلك نيكاراغوا إلى كل من بوليفيا وكولومبيا اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب السابع من أكتوبر.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف و150 فلسطيينا، وإصابة أكثر من 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".