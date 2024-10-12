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https://sarabic.ae/20241012/مذنب-يعود-بعد-80-ألف-عام-فرصة-نادرة-لرؤيته-في-سماء-العالم-العربي-فيديو-1093669069.html
مذنب يعود بعد 80 ألف عام... فرصة نادرة لرؤيته في سماء العالم العربي.. فيديو
مذنب يعود بعد 80 ألف عام... فرصة نادرة لرؤيته في سماء العالم العربي.. فيديو
سبوتنيك عربي
يستعد مذنب نادر، يزور الأرض مرة كل 80 ألف عام، للظهور في سماء نصف الكرة الشمالي والعالم العربي بدءًا من اليوم السبت وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T07:09+0000
2024-10-12T07:09+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آخر مرة شوهد فيها هذا المذنب كانت عندما عاش إنسان نياندرتال البدائي قبل 800 قرن. يُعرف هذا المذنب باسم C/2023 A3 أو "مذنب القرن"، وهو عبارة عن كرة من الصخور والجليد والغبار.وقد اكتُشف لأول مرة في يناير العام الماضي، بواسطة مرصد Tsuchinshan الصيني بالتعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية.ومع اقترابه من الشمس، يتوقع العلماء أن يصدر ذيلا غباريا نتيجة تطاير الغبار والجليد.وبرغم أن العلماء لا يستطيعون التنبؤ بدقة بمدى سطوعه، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يصبح لامعا مثل ألمع 20 نجما في السماء الليلية. لذلك، يوصى باستخدام تلسكوبات أو مناظير صغيرة ذات تكبير منخفض لرؤية المذنب بوضوح، بما في ذلك ذيله الطويل ومنطقته الخارجية الخافتة.
https://sarabic.ae/20240325/سكان-الشرق-الأقصى-الروسي-يرصدون-مذنب-الشيطان-فيديو-1087368640.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

مذنب يعود بعد 80 ألف عام... فرصة نادرة لرؤيته في سماء العالم العربي.. فيديو

07:09 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Peter Komkaمذنب "نيو ويز" (NEOWISE)، 10 يوليو 2020 في المجر
مذنب نيو ويز (NEOWISE)، 10 يوليو 2020 في المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Peter Komka
تابعنا عبر
يستعد مذنب نادر، يزور الأرض مرة كل 80 ألف عام، للظهور في سماء نصف الكرة الشمالي والعالم العربي بدءًا من اليوم السبت وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آخر مرة شوهد فيها هذا المذنب كانت عندما عاش إنسان نياندرتال البدائي قبل 800 قرن.
يُعرف هذا المذنب باسم C/2023 A3 أو "مذنب القرن"، وهو عبارة عن كرة من الصخور والجليد والغبار.
وقد اكتُشف لأول مرة في يناير العام الماضي، بواسطة مرصد Tsuchinshan الصيني بالتعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية.

وسيقترب المذنب من الأرض ليصل إلى مسافة 70 مليون كيلومتر، وسيكون مرئيا في سماء العالم العربي بالعين المجردة، بشرط أن تكون السماء صافية والأفق الشرقي مكشوفا تماما.

مذنب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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ومع اقترابه من الشمس، يتوقع العلماء أن يصدر ذيلا غباريا نتيجة تطاير الغبار والجليد.
وبرغم أن العلماء لا يستطيعون التنبؤ بدقة بمدى سطوعه، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يصبح لامعا مثل ألمع 20 نجما في السماء الليلية.
لذلك، يوصى باستخدام تلسكوبات أو مناظير صغيرة ذات تكبير منخفض لرؤية المذنب بوضوح، بما في ذلك ذيله الطويل ومنطقته الخارجية الخافتة.
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