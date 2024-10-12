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وسط القصف الإسرائيلي... رئيس البرلمان الإيراني يقود طائرته بنفسه إلى لبنان.. فيديو
وسط القصف الإسرائيلي... رئيس البرلمان الإيراني يقود طائرته بنفسه إلى لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الطيار السابق في الحرس الثوري، في مقطع مصور يقود طائرته بنفسه متوجها إلى لبنان، الذي يرزح منذ أسابيع تحت الغارات... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T12:34+0000
2024-10-12T12:34+0000
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وكان قاليباف قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية، والتقى مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.كما زار الموقع الذي استهدف فيه مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، بغارة إسرائيلية في قلب بيروت.وشدد قاليباف من أمام الركام في حي البسطة الذي استهدف على أنه يحمل رسالة دعم من بلاده إلى لبنان وشعبه، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الللبنانيين، وفق تعبيره.كما أضاف أن طهران "ستقدم كل ما في استطاعتها لمساعدة اللبنانيين"، وأردف قائلا إن "المنظمات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديهم القدرة على وقف إسرائيل ولكنهم للأسف صامتون".
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نادي الفيديو, إيران, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
نادي الفيديو, إيران, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

وسط القصف الإسرائيلي... رئيس البرلمان الإيراني يقود طائرته بنفسه إلى لبنان.. فيديو

12:34 GMT 12.10.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
/
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تابعنا عبر
ظهر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الطيار السابق في الحرس الثوري، في مقطع مصور يقود طائرته بنفسه متوجها إلى لبنان، الذي يرزح منذ أسابيع تحت الغارات الإسرائيلية العنيفة.
وكان قاليباف قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية، والتقى مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
كما زار الموقع الذي استهدف فيه مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، بغارة إسرائيلية في قلب بيروت.
وشدد قاليباف من أمام الركام في حي البسطة الذي استهدف على أنه يحمل رسالة دعم من بلاده إلى لبنان وشعبه، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الللبنانيين، وفق تعبيره.
كما أضاف أن طهران "ستقدم كل ما في استطاعتها لمساعدة اللبنانيين"، وأردف قائلا إن "المنظمات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديهم القدرة على وقف إسرائيل ولكنهم للأسف صامتون".
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