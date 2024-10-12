وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241012/وكالة-شحن-تعلن-تعطل-الملاحة-بمضيق-البوسفور-ما-السبب-1093690999.html
وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟
وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت، اليوم السبت. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T18:32+0000
2024-10-12T18:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093690844_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ecfea4a9ee9f1083df6967b57f74aa9.jpg
وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة "شفق نيوز" التركية.وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع.ويمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة. ويقدر حجم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق البوسفور بـ2.4 مليون برميل نفط يوميا، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة بين روسيا ومنطقة بحر قزوين ومنطقة جنوب وغرب أوروبا.
https://sarabic.ae/20230823/تركيا-تعلن-إغلاق-مضيق-البوسفور-1080346963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093690844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2559497cdc1b0cd6c63784cab87bc1a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟

18:32 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 12.10.2024)
© AP Photoمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت، اليوم السبت.
وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة "شفق نيوز" التركية.
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور
23 أغسطس 2023, 09:55 GMT
وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع.
ويمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة.
ويقدر حجم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق البوسفور بـ2.4 مليون برميل نفط يوميا، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة بين روسيا ومنطقة بحر قزوين ومنطقة جنوب وغرب أوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:16 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:55 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала