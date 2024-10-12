https://sarabic.ae/20241012/وكالة-شحن-تعلن-تعطل-الملاحة-بمضيق-البوسفور-ما-السبب-1093690999.html
وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟
وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت، اليوم السبت. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T18:32+0000
2024-10-12T18:32+0000
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وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة "شفق نيوز" التركية.وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع.ويمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة. ويقدر حجم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق البوسفور بـ2.4 مليون برميل نفط يوميا، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة بين روسيا ومنطقة بحر قزوين ومنطقة جنوب وغرب أوروبا.
https://sarabic.ae/20230823/تركيا-تعلن-إغلاق-مضيق-البوسفور-1080346963.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
وكالة شحن تعلن تعطل الملاحة بمضيق البوسفور.. ما السبب؟
18:32 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 12.10.2024)
أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت، اليوم السبت.
وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق
بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة
"شفق نيوز" التركية.
وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع.
ويمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا
لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة.
ويقدر حجم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق البوسفور
بـ2.4 مليون برميل نفط يوميا، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة بين روسيا ومنطقة بحر قزوين ومنطقة جنوب وغرب أوروبا.