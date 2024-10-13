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البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل
البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، اليوم الأحد، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأميركي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأميركيين في إسرائيل".وكشفت تقارير إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال أن ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.وبحسب مراسلي موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فلم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل

16:27 GMT 13.10.2024
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، اليوم الأحد، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأميركي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأميركيين في إسرائيل".
وأضاف البيان أن إرسال المنظومة الأميركية هدفه المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، والدفاع عن تل أبيب ضد أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران.
وكشفت تقارير إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال أن ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
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وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.
ولم تحدد القناة عدد الأنظمة، التي يُزعم أن واشنطن تخطط لنشرها في إسرائيل.
وبحسب مراسلي موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فلم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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