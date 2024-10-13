https://sarabic.ae/20241013/البنتاغون-يعلن-إرسال-منظومة-دفاع-جوي-من-طراز-ثاد-والطاقم-المرتبط-بها-إلى-إسرائيل-1093713499.html

البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل

البنتاغون يعلن إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم المرتبط بها إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، اليوم الأحد، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأميركي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T16:27+0000

2024-10-13T16:27+0000

2024-10-13T16:27+0000

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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأميركيين في إسرائيل".وكشفت تقارير إسرائيلية، يوم أمس السبت، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال أن ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.وبحسب مراسلي موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فلم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية