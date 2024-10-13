الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء

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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
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26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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29 د
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
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قوانين الاقتصاد
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10:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-من-جنوده-وإصابة-7-آخرين-في-انفجار-مسيرة-العشاء-1093722859.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة لحزب الله بقاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T22:37+0000
2024-10-13T22:37+0000
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أخبار حزب الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".من جانبه، قال حزب الله في بيان له:"في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
https://sarabic.ae/20241013/3-قتلى-و24-مصابا-جراء-انفجار-مسيرة-في-بنيامينا-جنوبي-حيفا---عاجل-1093714928.html
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, مقتل جنود, العالم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, مقتل جنود, العالم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء

22:37 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalitصورة أرشيفية لجنود إسرائيليون يشيعون جثمان رقيب في الجيش مارس 2024
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليون يشيعون جثمان رقيب في الجيش مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة لحزب الله بقاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".
وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".
من جانبه، قال حزب الله في بيان له:"في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".
آثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
إسرائيل... 3 قتلى و67 مصابا جراء انفجار مسيرة في حيفا... فيديو
17:22 GMT
وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
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Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:27 GMT
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