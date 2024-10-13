https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-من-جنوده-وإصابة-7-آخرين-في-انفجار-مسيرة-العشاء-1093722859.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة لحزب الله بقاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T22:37+0000
2024-10-13T22:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".من جانبه، قال حزب الله في بيان له:"في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
https://sarabic.ae/20241013/3-قتلى-و24-مصابا-جراء-انفجار-مسيرة-في-بنيامينا-جنوبي-حيفا---عاجل-1093714928.html
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, مقتل جنود, العالم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, مقتل جنود, العالم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار مسيرة العشاء
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة لحزب الله بقاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".
وأضاف: "وفي الحادث، قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي
وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة. ويجرى التحقيق في الحادث".
من جانبه، قال حزب الله في بيان له:"في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".