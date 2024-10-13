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السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو
السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، مشددًا على أهمية تعزيز مكانة المياه في الأجندة الدولية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد.وقال السيسي: "نوجه رسالة للعالم أجمع من مصر، هبة نهر النيل، بأن الماء حق إنساني أساسي يجب الحفاظ عليه".وشدد السيسي على أن "الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا، وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تسفر الفعاليات عن توصيات تسهم في تعزيز الأجندة الدولية للمياه ودعم التنمية العالمية.تستمر فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي انطلق اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حتى 17 أكتوبر، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة".ويتزامن الحدث مع استضافة مصر لأسبوع المياه الأفريقي بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "أمكاو".
https://sarabic.ae/20210927/السيسي-يهدد-باللجوء-للجيش-لحماية-النيل-ما-يحدث-لا-يليق-بدولة-بحجم-مصر-1050264726.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, نهر النيل, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, نهر النيل, العالم العربي, الأخبار

السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو

07:47 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، مشددًا على أهمية تعزيز مكانة المياه في الأجندة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد.
وقال السيسي: "نوجه رسالة للعالم أجمع من مصر، هبة نهر النيل، بأن الماء حق إنساني أساسي يجب الحفاظ عليه".

وأوضح أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها"، لافتًا إلى أن "نهر النيل تحديدًا يعتبر قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه"، حيث يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98%.

وشدد السيسي على أن "الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا، وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2021
السيسي يهدد باللجوء للجيش لحماية النيل: ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر
27 سبتمبر 2021, 10:41 GMT
كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تسفر الفعاليات عن توصيات تسهم في تعزيز الأجندة الدولية للمياه ودعم التنمية العالمية.
تستمر فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي انطلق اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حتى 17 أكتوبر، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة".
ويتزامن الحدث مع استضافة مصر لأسبوع المياه الأفريقي بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "أمكاو".
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