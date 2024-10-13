https://sarabic.ae/20241013/السيسي-نهر-النيل-قضية-ترتبط-بحياة-الشعب-المصري-والحفاظ-عليه-مسألة-وجود-فيديو-1093698439.html

السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو

السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، مشددًا على أهمية تعزيز مكانة المياه في الأجندة الدولية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T07:47+0000

2024-10-13T07:47+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد.وقال السيسي: "نوجه رسالة للعالم أجمع من مصر، هبة نهر النيل، بأن الماء حق إنساني أساسي يجب الحفاظ عليه".وشدد السيسي على أن "الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا، وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تسفر الفعاليات عن توصيات تسهم في تعزيز الأجندة الدولية للمياه ودعم التنمية العالمية.تستمر فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي انطلق اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حتى 17 أكتوبر، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة".ويتزامن الحدث مع استضافة مصر لأسبوع المياه الأفريقي بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "أمكاو".

https://sarabic.ae/20210927/السيسي-يهدد-باللجوء-للجيش-لحماية-النيل-ما-يحدث-لا-يليق-بدولة-بحجم-مصر-1050264726.html

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, نهر النيل, العالم العربي, الأخبار