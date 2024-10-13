https://sarabic.ae/20241013/ستولتنبرغ-المشكلة-الرئيسية-في-صراع-الشرق-الأوسط-تظل-هي-غياب-دولة-فلسطينية-مستقلة-1093708766.html

ستولتنبرغ: المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة

ستولتنبرغ: المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T13:31+0000

2024-10-13T13:31+0000

2024-10-13T13:31+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05a8884afedc14a38c5f8e2de9fce5a.jpg

وأضاف ستولتنبرغ لصحيفة "شبيغل"، أنه "لفترة طويلة، كانت المشكلة الرئيسية هي عدم وجود دولة للفلسطينيين. وأنا أفهم الصعوبات التي تواجه إنشاء دولتين، ولكن أعتقد أن الوقت الذي مر منذ الهجمات الإرهابية المروعة ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن أثبت مرة أخرى بوضوح أهمية مثل هذا الحل".واعتبر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بأنه "ساحة قتال ثانوية" لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء إسرائيل حربها على القطاع.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.ومع ذلك، احتفظ الجيش الإسرائيلي بالوحدة الهجومية الخاصة في القيادة الجنوبية لمواصلة العمليات في جباليا، لفترة قد تمتد بضعة أسابيع. وفقا للصحيفة.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.

https://sarabic.ae/20241013/وزيرا-خارجية-العراق-وإيران-أي-حرب-جديدة-في-المنطقة-ستؤدي-إلى-فوضى-مسلحة-واسعة-النطاق-1093706449.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى