https://sarabic.ae/20241013/ستولتنبرغ-المشكلة-الرئيسية-في-صراع-الشرق-الأوسط-تظل-هي-غياب-دولة-فلسطينية-مستقلة-1093708766.html
ستولتنبرغ: المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة
ستولتنبرغ: المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T13:31+0000
2024-10-13T13:31+0000
2024-10-13T13:31+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضاف ستولتنبرغ لصحيفة "شبيغل"، أنه "لفترة طويلة، كانت المشكلة الرئيسية هي عدم وجود دولة للفلسطينيين. وأنا أفهم الصعوبات التي تواجه إنشاء دولتين، ولكن أعتقد أن الوقت الذي مر منذ الهجمات الإرهابية المروعة ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن أثبت مرة أخرى بوضوح أهمية مثل هذا الحل".واعتبر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بأنه "ساحة قتال ثانوية" لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء إسرائيل حربها على القطاع.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.ومع ذلك، احتفظ الجيش الإسرائيلي بالوحدة الهجومية الخاصة في القيادة الجنوبية لمواصلة العمليات في جباليا، لفترة قد تمتد بضعة أسابيع. وفقا للصحيفة.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
https://sarabic.ae/20241013/وزيرا-خارجية-العراق-وإيران-أي-حرب-جديدة-في-المنطقة-ستؤدي-إلى-فوضى-مسلحة-واسعة-النطاق-1093706449.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
ستولتنبرغ: المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة
صرح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن المشكلة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط تظل هي غياب دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف ستولتنبرغ لصحيفة "شبيغل"، أنه "لفترة طويلة، كانت المشكلة الرئيسية هي عدم وجود دولة للفلسطينيين. وأنا أفهم الصعوبات التي تواجه إنشاء دولتين، ولكن أعتقد أن الوقت الذي مر منذ الهجمات الإرهابية المروعة ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن أثبت مرة أخرى بوضوح أهمية مثل هذا الحل".
وأشار الأمين العام السابق إلى أن هناك خطرا من تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط في جميع أنحاء المنطقة، كما أعرب عن دعمه لجهود الولايات المتحدة وألمانيا الرامية إلى تهدئة التوترات.
واعتبر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بأنه "ساحة قتال ثانوية" لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء إسرائيل حربها على القطاع.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي حوّل غزة، الأسبوع الماضي، إلى ساحة قتال ثانوية مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان.
ومع ذلك، احتفظ الجيش الإسرائيلي بالوحدة الهجومية الخاصة في القيادة الجنوبية لمواصلة العمليات في جباليا، لفترة قد تمتد بضعة أسابيع. وفقا للصحيفة.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل
نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.