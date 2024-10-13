شوقي العودي... أستاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241013/شوقي-العودي-أستاذ-جامعي-هرب-من-الموت-في-اليمن-فاغتالته-إسرائيل-مع-عائلته-بدمشق-1093720997.html
شوقي العودي... أستاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... أستاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
سبوتنيك عربي
شعر طلاب الدكتور "شوقي العودي" ببرودة طقس الموت تتمدد نحو جباههم، وهم يتنادون للمشاركة في دفن أستاذهم الجامعي مع زوجته وأطفاله الثلاثة، بعدما اجتثّتهم من... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T19:11+0000
2024-10-13T19:11+0000
أخبار سوريا اليوم
الحرب على اليمن
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093719554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_476612582171d4d5af44c609e9fa2c1d.jpg
تحت سماء أخرى غير تلك التي تظلل وطنه الأم، ووري الأستاذ الجامعي الهارب من أوار الحرب في اليمن في إحدى مقابر ريف دمشق، بعدما اختطفته آلة الموت الإسرائيلية وزوجته وفتياته اللواتي لم تتجاوز أعمارهن أصابع اليد الواحدة، في مشهدية القبور الخمسة والجثامين الخمسة، جسدت لمحة سوريالية حيث اصطف الثكالي واليتامى جنبا إلى جنب في صمت أبدي، بعدما لم تبق الصواريخ الإسرائيلية من قد يبكيه أب أو ابن أو زوج أو زوج... لقد غادر الجميع.على الطرق إلى المدفن في محيط مدينة دوما بريف دمشق، سارت عائلة الدكتور العودي على طريقها الأخير في ثلاثة توابيت: واحد له، وأخر لزوجته، وثالث لبناته الثلاث بأجسادهن الغضة الباردة التي لطالما عاشت متلاصقة مفعمة بالانصهار، والحال كذلك، ما المانع من أن يكملن ساعاتهم الأخيرة فوق الأرض وهن يعانقن حميمية وحدة التابوت إلى الحدود التي تتشظى معها شرارة التساؤلات المتشككة: ترى ما كن يفعلن لحظة تسلل الصارويخ الإسرائيلي إلى خلوتهن البريئة في غرفتهن الصغيرة؟!.. وما قد تكون آخر كلمة ترددت بينهن في تلك اللحظة؟!.. وأيهن قالتها؟!.. هل استمهل الصاروخ إلى أن وصلت مسامع الأخريات؟...حياة قصيرة في شرق حزينيتحدر الأستاذ الجامعي "شوقي العودي" من منطقة (العود) بمديرية النادرة، جنوب شرق محافظة إب، وبعدما أوغلت الحرب في صدر اليمن السعيد "المبارك"، وفد إلى فيحاء الشام "المباركة" أيضا، حيث رزق فيها بعد لأي، بثلاث فتيات جميلات.كبرت الفتيات وهن يضحكن كما الشمس في بلجة الصباح.. وفي ليلة العدوان الإسرائيلي الظلماء، وضعت الصواريخ نقطة في آخر حياتهم.. لا كلمات أكثر من هذه ، لوصف حياة قصيرة لعائلة لم يبق منها، من يخبر عنها.في هذا الشرق، حيث "لا تدري نفس بأي أرض تموت"، قضى أهله عقودهم السبعة الأخيرة وهم يتنقلون بمقابرهم من فناء إلى آخر.. الدكتور اليمني العودي لم يشذ عن هذه القاعدة، سوى أن هذا المهاجر هربا من حرب، لم يلبث أن قضى فيها، وعلم، أو لربما لم تمهله الطائرات الإسرائيلية ليفعل، بأنه كان يحمل توابيت عائلته على كتفه مرتحلا من موت إلى موت.. لن يكون العودي أخر القتلى المظلومين، طالما أن هذا القدر الذي قيضته الدول الغربية لهذه المنطقة باتت ملتصقا ببشرها وحجرها وشجرها.أول أمس، أتم العويدي وعائلته هجرتهم الأخيرة من مشفى المجتهد بدمشق، إلى مثواهم الأخير في ريفها، محمولين على أكتاف طلابه وزملائه السوريين.الاستاذ الجامعي ذو الـ 43 عاماً، كان قد وفد إلى سوريا في 2019 للتدريس في جامعاتها، فأحبها كوطنه بعدما تكحلت عيناه فيها بولادة بناته الثلاث "بيان وليان ولين"، بعد زواج دام لأكثر من 11 عاماً من ابنة عمه إقبال أحمد العودي.درس الأكاديمي العودي الصيدلة السريرية في جامعة (عين شمس) بمصر العربية، وحصل على درجة الدكتوراه في (علم الأدوية والسموم) من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وعمل أستاذا مساعداً في كلية الطب البشري بجامعة ذمار اليمنية، قبل انتقاله إلى سوريا حيث عمل عضوا ًفي الهيئة التدريسية لجامعتي (السورية الخاصة)، و(الجزيرة الخاصة).ليس للدكتور العودي أي انتماء سياسي أو حزبي، فقد نذر نفسه للعلم الصيدلاني، وتفرغ للبحث عن طرق جديدة لتقديم المعرفة والعلم للطلاب، بحسب ما أكده رئيس الجالية اليمنية في سوريا، (محمد ناجي العولقي)، لـ "سبوتنيك"، مضيفا بأن "الدكتور الشهيد ينتمي إلى وطنه، وأحب سوريا لأنه تمكن من تشكيل عائلة بها، فبناته ولدوا في سوريا وتم تسجيلهم بها.. قبل أن يدفنوا فيها".أما الدكتور عبد اللطيف البوشي، عميد كلية الصيدلة في (جامعة الجزيرة) التي عمل فيها العودي، فأكد "سبوتنيك" بأن: "الدكتور الشهيد أصبح أخاً وصديقاً مذ قدم من اليمن للمساعدة في تدرس الطلاب عام 2019" مشيرا إلى أنه "تدرج في التدريس في عدد من الجامعات السورية".وفي رثائية تثير الكثير من الشجون أضاف الدكتور البوشي: لقد أحب طلابه كأولاد له، لم يبخل عليهم، وحين قدم إلى سوريا لم يكن قد رزق أولاد، قبل أن يتداوي لدى أحد الأطباء السوريين المشهورين، فأنعم الله عليه بطفلتين تؤام في عام 2020، وفي عام 2021 أكرمه الله بالفتاة الثالثة، كما أحضر والديه إلى سوريا بقصد العلاج في عام 2022.. كل ذلك جعل سوريا بالنسبة إليه مكانا للأمل والحياة... لكن القدر كان له كلمة أخرى".مندي اليمن .... العشاء الأخيرربما لن يستطيع الدكتور سعد مخلص يعقوب، استساغة (المندي اليمني) بعد اليوم، فهذه هذه الوجبة اليمنية التي أحبها السوريون بعد أن وفدت إليهم من ذلك البلد، كانت الوجبة الأخيرة التي تناولها مع صديقه الدكتور العودي في منزله قبل ارتقائه بساعات قليلة.يقول الدكتور يعقوب لـ "سبوتنيك": كانت تربطني مع الشهيد علاقة ودية، هو صديقي، وزوجتي صديقة زوجته أيضا، كانت الزيارات العائلية بيننا مستمرة بشكل أسبوعي، وفي يوم الكارثة تناولنا الغداء معا في منزله، وصلينا العصر، وفي المساء قمنا أنا وزرجتي بوداعه وعائلته وغادرنا منزله.. لتقع المصيبة الكبرى بعد ذلك.خلال مسيرته العلمية قدم الدكتور العودي العديد من الاكتشافات والأبحاث العلمية الهامة، كان آخرها نشر قبل بضعة أشهر وتعنى بعلاج المتلازمة الأيضية (metabolic syndrome) لمرضى السكري من النوع الثاني، وقد نشر الأبحاث الخاصة بهذه القضية في مجلة عملية محكمة في سويسرا.من زاوية علمية، يعتقد الدكتور يعقوب أن صديقه الراحل كان مستهدفا لمكانته العلمية، مؤكدا أن جميع أبحاثه العلمية كانت تقترن بها اسم جامعته الأم بسوريا، كما عمل على رفع سوية البحث العلمي في الجامعات التي يدرس بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093719554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cc61af3b0c7f4ae065843979089ef4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

شوقي العودي... أستاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق

19:11 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
شعر طلاب الدكتور "شوقي العودي" ببرودة طقس الموت تتمدد نحو جباههم، وهم يتنادون للمشاركة في دفن أستاذهم الجامعي مع زوجته وأطفاله الثلاثة، بعدما اجتثّتهم من جذورها، صواريخ العدوان الإسرائيلي الأخير على حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.
تحت سماء أخرى غير تلك التي تظلل وطنه الأم، ووري الأستاذ الجامعي الهارب من أوار الحرب في اليمن في إحدى مقابر ريف دمشق، بعدما اختطفته آلة الموت الإسرائيلية وزوجته وفتياته اللواتي لم تتجاوز أعمارهن أصابع اليد الواحدة، في مشهدية القبور الخمسة والجثامين الخمسة، جسدت لمحة سوريالية حيث اصطف الثكالي واليتامى جنبا إلى جنب في صمت أبدي، بعدما لم تبق الصواريخ الإسرائيلية من قد يبكيه أب أو ابن أو زوج أو زوج... لقد غادر الجميع.
على الطرق إلى المدفن في محيط مدينة دوما بريف دمشق، سارت عائلة الدكتور العودي على طريقها الأخير في ثلاثة توابيت: واحد له، وأخر لزوجته، وثالث لبناته الثلاث بأجسادهن الغضة الباردة التي لطالما عاشت متلاصقة مفعمة بالانصهار، والحال كذلك، ما المانع من أن يكملن ساعاتهم الأخيرة فوق الأرض وهن يعانقن حميمية وحدة التابوت إلى الحدود التي تتشظى معها شرارة التساؤلات المتشككة: ترى ما كن يفعلن لحظة تسلل الصارويخ الإسرائيلي إلى خلوتهن البريئة في غرفتهن الصغيرة؟!.. وما قد تكون آخر كلمة ترددت بينهن في تلك اللحظة؟!.. وأيهن قالتها؟!.. هل استمهل الصاروخ إلى أن وصلت مسامع الأخريات؟...
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Molhem

حياة قصيرة في شرق حزين

يتحدر الأستاذ الجامعي "شوقي العودي" من منطقة (العود) بمديرية النادرة، جنوب شرق محافظة إب، وبعدما أوغلت الحرب في صدر اليمن السعيد "المبارك"، وفد إلى فيحاء الشام "المباركة" أيضا، حيث رزق فيها بعد لأي، بثلاث فتيات جميلات.
كبرت الفتيات وهن يضحكن كما الشمس في بلجة الصباح.. وفي ليلة العدوان الإسرائيلي الظلماء، وضعت الصواريخ نقطة في آخر حياتهم.. لا كلمات أكثر من هذه ، لوصف حياة قصيرة لعائلة لم يبق منها، من يخبر عنها.
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
في هذا الشرق، حيث "لا تدري نفس بأي أرض تموت"، قضى أهله عقودهم السبعة الأخيرة وهم يتنقلون بمقابرهم من فناء إلى آخر.. الدكتور اليمني العودي لم يشذ عن هذه القاعدة، سوى أن هذا المهاجر هربا من حرب، لم يلبث أن قضى فيها، وعلم، أو لربما لم تمهله الطائرات الإسرائيلية ليفعل، بأنه كان يحمل توابيت عائلته على كتفه مرتحلا من موت إلى موت.. لن يكون العودي أخر القتلى المظلومين، طالما أن هذا القدر الذي قيضته الدول الغربية لهذه المنطقة باتت ملتصقا ببشرها وحجرها وشجرها.
أول أمس، أتم العويدي وعائلته هجرتهم الأخيرة من مشفى المجتهد بدمشق، إلى مثواهم الأخير في ريفها، محمولين على أكتاف طلابه وزملائه السوريين.
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
الاستاذ الجامعي ذو الـ 43 عاماً، كان قد وفد إلى سوريا في 2019 للتدريس في جامعاتها، فأحبها كوطنه بعدما تكحلت عيناه فيها بولادة بناته الثلاث "بيان وليان ولين"، بعد زواج دام لأكثر من 11 عاماً من ابنة عمه إقبال أحمد العودي.
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
درس الأكاديمي العودي الصيدلة السريرية في جامعة (عين شمس) بمصر العربية، وحصل على درجة الدكتوراه في (علم الأدوية والسموم) من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وعمل أستاذا مساعداً في كلية الطب البشري بجامعة ذمار اليمنية، قبل انتقاله إلى سوريا حيث عمل عضوا ًفي الهيئة التدريسية لجامعتي (السورية الخاصة)، و(الجزيرة الخاصة).
ليس للدكتور العودي أي انتماء سياسي أو حزبي، فقد نذر نفسه للعلم الصيدلاني، وتفرغ للبحث عن طرق جديدة لتقديم المعرفة والعلم للطلاب، بحسب ما أكده رئيس الجالية اليمنية في سوريا، (محمد ناجي العولقي)، لـ "سبوتنيك"، مضيفا بأن "الدكتور الشهيد ينتمي إلى وطنه، وأحب سوريا لأنه تمكن من تشكيل عائلة بها، فبناته ولدوا في سوريا وتم تسجيلهم بها.. قبل أن يدفنوا فيها".
© Sputnik . Shams Molhemشوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Molhem
أما الدكتور عبد اللطيف البوشي، عميد كلية الصيدلة في (جامعة الجزيرة) التي عمل فيها العودي، فأكد "سبوتنيك" بأن: "الدكتور الشهيد أصبح أخاً وصديقاً مذ قدم من اليمن للمساعدة في تدرس الطلاب عام 2019" مشيرا إلى أنه "تدرج في التدريس في عدد من الجامعات السورية".
© Sputnik . Shams Melhem شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
© Sputnik . Shams Melhem
وفي رثائية تثير الكثير من الشجون أضاف الدكتور البوشي: لقد أحب طلابه كأولاد له، لم يبخل عليهم، وحين قدم إلى سوريا لم يكن قد رزق أولاد، قبل أن يتداوي لدى أحد الأطباء السوريين المشهورين، فأنعم الله عليه بطفلتين تؤام في عام 2020، وفي عام 2021 أكرمه الله بالفتاة الثالثة، كما أحضر والديه إلى سوريا بقصد العلاج في عام 2022.. كل ذلك جعل سوريا بالنسبة إليه مكانا للأمل والحياة... لكن القدر كان له كلمة أخرى".

مندي اليمن .... العشاء الأخير

ربما لن يستطيع الدكتور سعد مخلص يعقوب، استساغة (المندي اليمني) بعد اليوم، فهذه هذه الوجبة اليمنية التي أحبها السوريون بعد أن وفدت إليهم من ذلك البلد، كانت الوجبة الأخيرة التي تناولها مع صديقه الدكتور العودي في منزله قبل ارتقائه بساعات قليلة.
© Photoحزب الله ينشر صورة قال إنها لمطعم داخل قاعدة عشكرية إسرائيلية في حيفا
حزب الله ينشر صورة قال إنها لمطعم داخل قاعدة عشكرية إسرائيلية في حيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
حزب الله ينشر صورة قال إنها لمطعم داخل قاعدة عشكرية إسرائيلية في حيفا
© Photo
يقول الدكتور يعقوب لـ "سبوتنيك": كانت تربطني مع الشهيد علاقة ودية، هو صديقي، وزوجتي صديقة زوجته أيضا، كانت الزيارات العائلية بيننا مستمرة بشكل أسبوعي، وفي يوم الكارثة تناولنا الغداء معا في منزله، وصلينا العصر، وفي المساء قمنا أنا وزرجتي بوداعه وعائلته وغادرنا منزله.. لتقع المصيبة الكبرى بعد ذلك.
خلال مسيرته العلمية قدم الدكتور العودي العديد من الاكتشافات والأبحاث العلمية الهامة، كان آخرها نشر قبل بضعة أشهر وتعنى بعلاج المتلازمة الأيضية (metabolic syndrome) لمرضى السكري من النوع الثاني، وقد نشر الأبحاث الخاصة بهذه القضية في مجلة عملية محكمة في سويسرا.
من زاوية علمية، يعتقد الدكتور يعقوب أن صديقه الراحل كان مستهدفا لمكانته العلمية، مؤكدا أن جميع أبحاثه العلمية كانت تقترن بها اسم جامعته الأم بسوريا، كما عمل على رفع سوية البحث العلمي في الجامعات التي يدرس بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала